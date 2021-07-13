الثلاثاء 13 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 13-7-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء المواففق 13-7-2021 طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، مع نشاط متوقع للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة على اليوم محافظات ومدن مصر فهى كالتالي:-
 

العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الإسكندرية 31 24
وادي النطرون 35 24
طنطا 35 24
شبين الكوم 36 25
دمنهور 34 24
بلطيم 32 23
مطروح 30 22
السلوم 33 23
سيوة 38 23
بورسعيد 32 26
دمياط 31 25
الزقازيق 36 25
المنصورة 36 24
الإسماعيلية 37 24
السويس 37 25
العريش 33 25
رفح 32 24
رأس سدر 37 26
نخل 36 20
نويبع 38 28
طابا 36 24
كاترين 31 19
الطور 37 25
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 39 28
مرسى علم 38 27
الفيوم 37 24
بني سويف 38 25
المنيا 39 25
أسيوط 39 26
سوهاج 40 26
قنا 40 27
الأقصر 41 27
أسوان 42 28
إدفو 42 28
أبوسمبل 42 28
الوادي الجديد 42 27
شلاتين 38 27
أبورماد 37 26
حلايب 36 27
رأس حدربة 35 28

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة «العمل» التى أحيتها 30 يونيو

الأكثر قراءة

اليوم.. صرف رواتب موظفى 18 جهة حكومية بالزيادة الجديدة

وفاة شقيق الفنان محسن منصور

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

توجيه السيسى بحُسن إدارة أصول «قطاع الأعمال» يتصدر عناوين الصحف

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 13-7-2021

لأصحاب المؤهلات العليا.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

د.أحمد الخميسى

ذكرى غسان كنفانى

ماجد حبته

نفق «الوباء» لا يزال ممتدًا!

الحسين عبدالرازق

الدفعة «٥١» طب بنات الأزهر!

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

صور

جنازة شقيق رامى صبرى

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الموساد .. من هو "إيال هولتا" مستشار الأمن القومى الإسرائيلى الجديد؟

الإمارات تفتتح رسميًا سفارتها فى تل أبيب الأربعاء المقبل

اللقاء الأول.. تعليق وزير الخارجية الإسرائيلى على اجتماعه مع سامح شكرى