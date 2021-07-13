الثلاثاء 13 يوليو 2021
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حظك اليوم لجميع الأبراج الترابية الثلاثاء 13 يوليو 2021

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الترابية اليوم الثلاثاء، 13 يوليو 2021، والتي جاءت على النحو التالي:

 

الأبراج الترابية: وهي برج الجدي، وبرج الثور، وبرج العذراء
 

الثور

مهنياً: يوم جيد جدا يحمل اتصالات مزدهرة ومكاسب مالية فتشعر انك تولد من جديد وان الشجاعة والجرآة والحيوية التي تسكنك تحمل ثمار دسمة 

عاطفياً: قد تضع على الطاولة مشكلة مع الشريك تتطلب منك المواجهة بدقّة ورويّة للخروج بحلول ترضيكما

 صحياً: إذا أصبت بطفرة جلدية قد يكون السبب المناخ الحار أو تناولك مأكولات حامية

 

العذراء

مهنياً: يخفّ الضغط تدريجياً، وتستعيد قوتك وثقتك بالنفس تحت تاثير القمر من برجك  وتنطلق قادراً ومدعوماً من أجل تنفيذ مشاريع كثيرة تحلم بها

عاطفياً: بعض الفتور في العلاقة بالشريك، والسبب غيابك شبه المتواصل عنه لكثرة انشغالاتك العملية وعدم التفكير فيه إلا في ما ندر

صحياً: أنت بحاجة ماسّة إلى الراحة للتخلص من الضغوط المهنية والعاطفية

 

الجدي 

مهنياً: تقوى الطموحات وتكون اتصالاتك جيدة ومثمرة، تغنيك أفكار براقة ومهمة ومهارة مذهلة في التواصل مع الجميع وكسب التأييد

عاطفياً: تعمل فوراً على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح ثقة الشريك بكل جدارة واحترام، فيزداد تعلقك به أكثر فأكثر

صحياً: قد تنقلب الأوضاع وتجعلك مستاء أو حزيناً، لا تتوتر بل حاول أن تمضي يوماً من الراحة

 

صفات الأبراج الترابية

 

تشترك مواليد الأبراج الترابية في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمنها أنهم يتميزون بكونهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يُعرف عنهم بحبهم الشديد للعمل والتفوق، وتركيزهم الشديد على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد..

كما يتميز مواليد الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، يعرفون قيمة التخطيط لحياتهم،  حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، وعلى الرغم من ذلك فهم عنيدون جدا، ويتميزون بمحبتهم للجميع.

 

جاكلن عقيقى خبيرة الفلك جاكلين عقيي خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي الابراج الترابية حظك اليوم 13

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وائل لطفي

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