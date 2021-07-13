أعلن الفنان خالد محروس، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة شقيق الفنان محسن منصور، حيث كتب قائلا: "البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله تعالى شقيق الفنان محسن منصور الأستاذ حمدي منصور حسن خالص التعازى اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك".

والفنان محسن منصور ممثل مصري ولد عام 1973، شارك في أكثر من 40 عملًا مختلفًا معظمها أدوار الرجل الشرير، حيث أتقنها محسن منصور للغاية، في عام 2000 شارك في مسلسل رجل طموح أمام خالد النبوي وبعدها شارك في فيلم ابن عز أمام علاء ولي الدين، كان دوره عام 2004 في فيلم تيتو أمام أحمد السقا يعد من أشهر أدواره السينمائية التي تركت بصمة في عقل الجمهور، تنقل محسن منصور بين الأعمال التليفزيونية والسينمائية وفي عام 2013 شارك في فيلم القشاش.

وشارك الفنان محسن منصور مؤخرا في مسلسل "المداح" الذي عرض في شهر رمضان الماضي محققا نجاحا كبيرا وهو من بطولة الفنان حمادة هلال وكل من خالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وآخرين.

ونشر الفنان محسن منصور وقت عرض المسلسل صورة البوستر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كرمك وتوفيقك يا يارب مسلسل المداح للنجم حمادة هلال والمخرج المبدع أحمد سمير فرج اللي مقدمني في شخصية انا معملتهاش قبل كده والإنتاج إسلام المرسي ونجلاء رشدي وأحمد السمان والورق لاخويا أمين جمال والسيناريو لوليد إنشاء الله رمضان 2021 يارب تعجبكم اللي قلبه جامد يتفرج تمثيل من الآخر".

وظهر أيضا محسن منصور في أعمال أخرى منها مسلسل وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج، وعمرو عبدالجليل، ورانيا يوسف، وطارق عبدالعزيز، واحمد صيام، وآيتن عامر، واحمد فهمى والمسلسل من تأليف أحمد وائل ومحمد أمين راضى، واخراج كريم العدل، وانتاج طارق الجناينى.

كذلك شارك بدور فى مسلسل كله بالحب، والذى لعبت بطولته زينة، وصابرين، مع أحمد السعدنى، وسامر المصرى، وريم البارودى، إخراج عصام عبدالحميد، فى أولى تجاربه الإخراجية على شاشة الدراما، وجسد فيه محسن منصور دور دكتور رومانسى يعيش حالة عشق فى اطار دراما اجتماعية.

كما شارك فى المسلسل الكوميدى خلى بالك من زيزى مجسدا كاركترا خاصا لدور المحامى، وذلك من خلال تجسيده لشخصية مرزوق المحامى، والمسلسل من تأليف مريم نعوم ومنى الشيمى، ويشارك فى بطولته مع أمينة خليل ومحمد ممدوح، وبيومى فؤاد، وصبرى فواز، وصفاء الطوخى وسلوى محمد على، والمسلسل واخراج كريم الشناوى.