توجيه السيسى بحُسن إدارة أصول «قطاع الأعمال» يتصدر عناوين الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، حيث أبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، وذلك بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان.

وجاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس، في هذا الإطار، على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار الاستراتيجية الثابتة للدولة بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن مما تملكه من موارد وأراض ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات.

واهتمت صحيفة (الأهرام) بتسليم وزير الخارجية، سامح شكري، أمس، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وذلك خلال اللقاء الذي جرى بينهما أمس في بروكسل، في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية حاليا إلى العاصمة البلجيكية.

وبحث «شكري» و«ميشيل»، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والموضوعات الإقليمية، وفى مقدمتها قضية سد النهضة الإثيوبي، وقضية ليبيا، وعملية السلام.

وفى لقاء آخر، بحث وزير الخارجية مع يانس ستولتنبيرج، أمين عام حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، سبل تفعيل وتطوير برامج التعاون والشراكة القائمة بين مصر والحلف، وتعزيز التعاون في عدة مجالات، من بينها الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة وإزالة الألغام.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن لقاء «شكري» و«ستولتنبيرج»، الذي جرى في مقر الحلف ببروكسل، تناول مختلف التحديات الأمنية في أرجاء المنطقة، خاصة في شرق المتوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الساحل والصحراء والقرن الأفريقي.