مادورو يعلن تعرضه لمحاولتى اغتيال فى الفترة الأخيرة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه تعرض لمحاولتي اغتيال خلال الفترة الأخيرة آخرها كان في يوم 24 يونيو في الذكرى المئوية الثانية لمعركة "كارابوبو".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قال الرئيس الفنزويلي في تصريح صحفي: "كانوا يستعدون للهجوم في 24 يونيو خلال الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لـ(معركة) كارابوبو، هجوم آخر باستخدام طائرات بدون طيار، قمنا بمنعه، وقمنا بتحييده. أقول هذا لأول مرة، لأن التحقيق لا يزال مستمرا".

وأضاف مادورو أنه "كانت هناك محاولة اغتيال في الخامس من يوليو خلال العرض"، الذي يصادف يوم توقيع إعلان استقلال فنزويلا.

وتعرض الرئيس الفنزويلي لمحاولة اغتيال باستخدام طائرات بدون طيار في أغسطس 2018، حيث توجهت عدة طائرات محملة بالمتفجرات إلى المنصة التي كان يوجد فيها مادورو، وقد تسبب ذلك في إصابة عدد من الحراس.

وفي وقت سابق، طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالإفراج فورا عن الأصول الفنزويلية المجمدة لشراء اللقاحات عبر آلية "كوفاكس" الدولية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال مادورو إن "آلية "كوفاكس" قد حصلت على موارد كافية لبدء توريدات اللقاحات فورا.

وليست لديها أسباب لعدم القيام بذلك، ودفعنا أكثر من 100 مليون دولار... لكن آلية "كوفاكس" أبلغتنا بأن الـ 10 ملايين الأخيرة تم تجميدها من قبل الحكومة الأمريكية".

وأضاف أن ذلك يعتبر "سرقة وعمل إجرامي من قبل الولايات المتحدة تجاه فنزويلا".

وتابع: "أطالب حكومة جو بايدن برفع التجميد عن الأموال المخصصة لشراء اللقاحات، والإفراج عن تلك الأموال. فهذه موارد شرعية لفنزويلا".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على فنزويلا منذ عام 2014، وهناك نحو 5.5 مليار دولار من الموارد الفنزويلية مجمدة في مختلف البنوك بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية.