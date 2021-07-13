كوريا الجنوبية تسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 1150 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 170 ألفا و296 إصابة.



وزاد عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد عن الألف إصابة على مدارالأيام السبعة الماضية مع تنامي المخاوف من زيادة أخرى في الإصابات الجديدة وسط الانتشار السريع لسلالة دلتا المتحورة وموسم الصيف على الرغم من قيود الفيروس المشددة.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2046.



كما تعافي من المرض 565 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 154 ألفا و 752 حالة.



وتلقى 15.6 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي ، وهو مايمثل 30.4 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة.

ترتيب إصابات كورونا علي مستوي العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19" ، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92066 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.