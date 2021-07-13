مسئولو الصحة بواشنطن: لا حاجة لجرعة ثالثة «تعزيزية» من لقاحات كورونا

أكد مسئولو الصحة في الولايات المتحدة أنه لا حاجة لمن تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أن يتلقوا جرعة ثالثة " تعزيزية " في الوقت الراهن.



جاء ذلك في أعقاب اجتماع افتراضي بين مسئولي شركة " فايزر" الأمريكية وهيئة الأغذية والأدوية "إف دي إيه" والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها " سي دي سي " حيث كانت " فايزر " تستهدف إقناع المسئولين بأن هناك ضرورة لتلقي جرعة " تعزيزية " ثالثة من اللقاح.



وقال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض في المجال الطبي، والذي شارك في الاجتماع، الذي عقد اليوم، إن هذا القرار جاء وفقا للمعلومات المتاحة حاليا، فاللقاحات تعطي درجة عالية من الحماية، لكن من الممكن أن تكون هناك حاجة لجرعة ثالثة في المستقبل وخصوصا لبعض الفئات مثل كبار السن.



وكان هناك اجتماع سابق في الأسبوع الماضي بين مسئولي فايزر وكبار مسئولي الصحة الأمريكيين بعد أن أظهرت بعض الدراسات أن فعالية لقاح الشركة تتراجع بما يجعل هناك حاجة لجرعة ثالثة تعزيزية في غضون ما بين ستة أشهر إلى عام.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92066 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.