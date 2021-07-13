البرتغال تسجل زيادة حادة فى معدلات دخول المستشفيات بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرتغالية، أن عدد الأشخاص الذين أدخلوا المستشفيات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) ارتفع بشكل كبير، حيث تم نقل أكثر من 700 شخص إلى المستشفيات ، وهو أكبر عدد منذ مارس الماضي.



وذكرت السلطات الصحية أن الـ 729 شخصا الذين دخلوا المستشفيات لتلقي العلاج جاءوا عقب زيادة بمقدار 57 شخصا في غضون يوم واحد . وقالت السلطات الصحية إنه من حيث النسبة المئوية، ارتفع عدد مرضى كوفيد- 19 في المستشفيات ووحدات العناية المركزة أكثر من غيرهم منذفبراير الماضي.



وارتفعت أعداد حالات الإصابة بالفيروس الفتاك في البرتغال منذ عدة أسابيع. وقال المسؤولون إن هناك 1782 حالة جديدة وثماني وفيات في اليوم السابق على مستوى البلاد التي يبلغ تعداد سكانها نحو 10 ملايين

وثلاثمائة ألف نسمة.



وتنتشر الإصابة بسلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس، شديد العدوى، بسرعة كبيرة وبات يمثل 90 % من الحالات الجديدة.



وكانت البرتغال قد فرضت حظر تجوال ليلي منذ حوالي 10 أيام لمكافحة ارتفاع عدد الحالات.



وفي الوقت نفسه، في المناطق الأكثر تضررا، بما في ذلك العاصمة لشبونة، لا يسمح للسكان بمغادرة منازلهم بين الساعة 11 مساء و5 صباحا إلا لسبب وجيه ، وهو إجراء يؤثر على حوالي 4 ملايين شخص.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.