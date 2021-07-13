الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

موريتانيا والسنغال توقعان على 7 اتفاقيات تعاون بين البلدين

موريتانيا والسنغال توقعان على 7 اتفاقيات تعاون بين البلدين

موريتانيا والسنغال
موريتانيا والسنغال

وقعت دولتا موريتانيا والسنغال 7 اتفاقيات التعاون بين البلدين، وهي الاتفاقات التي شهدها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ونظيره السنغال، ماكي صال، مساء اليوم الإثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط.


وذكرت الرئاسة الموريتانية - في بيان الليلة - أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بمناسبة زيارة الصداقة والعمل التي يؤديها رئيس السنغال لموريتانيا تشمل مجالات العدل والبيئة والتجهيز والنقل والصيد والاقتصاد البحري.


وأضاف البيان أن وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزيرة الشؤون الخارجية السنغالية آيساتا تال صال وقعا أربع اتفاقيات في مجال العدل تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي، والتعاون القضائي في الميدان المدني والتجاري، وتسليم المطلوبين بكلا البلدين، ونقل المدانين بين البلدين، كما وقعا على اتفاقية في مجال التعاون بين البلدين في مجال البيئة والتنمية المستدامة.


ووقع وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو امحيميد ونظيره السنغالي منصور أفاي اتفاقية تتعلق بالنقل البري بين البلدين.


كما وقع وزير الصيد والاقتصاد البحري،الدي ولد الزين، ونطيره السنغالي، السيد عالي أندوي، اتفاقية تعاون في مجال الصيد واستزراع الأسماك.

 

و علي صعيد آخر ،أعلنت وزارة الصحة الموريتانية رصد 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 21765، فضلا عن تعافي 60 مصابا ليصل إجمالي الإصابات إلى 20314.


وأضافت وزارة الصحة - في بيان - أن إجمالي الوفيات بالبلاد بلغت 495 وذلك منذ ظهور المرض في البلاد العام الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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