البنتاجون: أمن مطارات أفغانستان على رأس الأولويات بعد انسحاب القوات الأمريكية

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، أن أمن المطارات بأفغانستان على رأس الأولويات للولايات المتحدة مع الاستعداد لسحب القوات الأمريكية من هناك بعد نحو شهر ونصف الشهر.



وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي، إنه ما زالت هناك أدوار مستمرة للجيش الأمريكي في أفغانستان، من بينها الأمن في مطار حامد كرزاي الدولي.



وأوضح أن هناك بعض القوات المخصصة لأمن المطار، وهناك عنصر لدعم الملاحة الجوية، إضافة إلى بعض القدرات الدفاعية.



ونبَّه المتحدث إلى أن الولايات المتحدة لها وجود دبلوماسي في أفغانستان، مشددا على أن ضمان استمرار بقاء المطار الدولي مفتوحا وآمنا يظل أمرا بالغ الأهمية من أجل نجاح عمل هذه البعثات الدبلوماسية وحماية أعضائها وسلامتهم.





يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن أنه سيتم استكمال سحب قوات بلاده من أفغانستان بنهاية شهر أغسطس المقبل، مبكرا عن الموعد المقرر سابقا وهو 11 سبتمبر.

وفي وقت سابق، أقرّ السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، بـ"الوضع الأمني المتدهور" في أفغانستان، وسط مزاعم جديدة من جانب حركة "طالبان" بسيطرتها على 85 بالمئة من أراضي البلاد.



وقال كيربي- في تصريحات تليفزيونية نقلتها مجلة (بوليتيكو) الأمريكية-: "لست في موقف (يسمح) بتحديد أو التحقق من صحة" تقدير طالبان، مضيفا: "نراهم يواصلون التقدم نحو مراكز الولايات حول البلاد، وهذا مثير للقلق".



وتشير التقارير إلى تحقيق حركة طالبان مكاسب سريعة في أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة، منذ إعلان الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، قراره سحب جميع القوات الأمريكية من البلاد، وإنهاء أطول حروب الولايات المتحدة، وسط شكوك حول مدى قدرة الجيش الأفغاني على مواجهة الحركة، ومخاوف من سيطرة الأخيرة على البلاد.



واعتبر كيربي رغم ذلك أن "الحصول على إقليم أو أرض لا يعني أنه بإمكانك الحفاظ على ذلك أو الاحتفاظ بها" لوقت طويل، داعيا قوات الأمن الأفغانية لخوض المعركة ضد متمردي طالبان وتأمين الحكومة الأفغانية المدعومة أمريكيا في كابول.



وتابع أنه "حان الوقت.. للقوات الأفغانية لإظهار القدرة والإمكانيات التي نعلم أنهم يمتلكونها.. نعلم أنهم قادرون على حماية بلدهم، ونحن سنساعدهم على فعلم ذلك. لكن في الواقع، إنها وظيفتهم لفعل ذلك الآن"، على حد تعبيره.



ولفتت "بوليتيكو" إلى أن تصريحات كيربي تأتي تماشيا مع خطاب بايدن الذي ألقاه، أمس، من البيت الأبيض بهذا الصدد، الذي سعى فيه لتبرير سحب القوات رغيم تخوف الحزبين الديمقراطي والجمهوري من الخطوة، وتصاعد العنف على الأرض في أفغانستان، مؤكدا انتهاء العملية العسكرية الأمريكية بالكامل، نهاية الشهر المقبل، فيما نفى "حتمية" سيطرة طالبان على البلاد بالكامل.