الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض لا يستبعد الاستجابة لطلب إرسال قوات إلى هايتى

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض، إن واشنطن ما زالت تبحث طلب إرسال قوات تقدم به رئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف للمساعدة في تأمين البنية الأساسية بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

 

وفقا لوكالة أنباء  "تاس" الروسية، وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن القيادة السياسية لهايتي ما زالت غير واضحة المعالم، مضيفة أن من الضروري أن يتفق قادة البلاد على طريق موحد للمضي قدما.

 

وقُتل مويس بالرصاص في ساعة مبكرة يوم الأربعاء في منزله في بورت او برنس بأيدي من تصفهم السلطات في هايتي بأنهم وحدة من القتلة مؤلفة من 26 كولومبيا واثنين يحملان جنسية الولايات المتحدة وهايتي.

 

وقالت الشرطة في هايتي يوم الأحد إنها اعتقلت مشتبها به آخر رئيسيا.

 

وأدى اغتيال الرئيس إلى سقوط هايتي بشكل أعمق في الاضطرابات، وسافر مسؤولون أمريكيون إلى هناك أمس لتقييم الوضع والاجتماع مع ثلاثة سياسيين قال كل منهم إنه يقود البلاد.

 

وقالت بساكي: "ما كان واضحا بالنسبة لرحلتهم هو عدم اتضاح الرؤية فيما يتعلق بمستقبل القيادة السياسية".

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالحكومة الأمريكية قوله،  إن أحد الأمريكيين المعتقلين للاشتباه في مشاركتهما في اغتيال رئيس هايتي "كانت له علاقة بوكالة إنفاذ قانون أمريكية".

 

وفي وقت سابق أعلنت سلطات هايتي عن اعتقالها اثنين من المواطنين الأمريكيين من أصل هاييتي أثناء العملية ضد المسلحين الذين هاجموا مقر الرئيس جوفينيل مويز، يوم 7 يوليو، واغتالوه في تلك العملية.

 

من جهتها، أكدت الخارجية الأمريكية أنها على علم بتوقيف 3 مواطنين أمريكيين في هايتي للاشتباه بمشاركتهم في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، مشيرة إلى أنها ستقدم المساعدة القنصلية لمواطنيها.

 

وأعلنت شرطة هايتي، صباح امس الإثنين، أنها اعتقلت مدبرا محتملا لعملية اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، الذي تم اغتياله مساء الأربعاء الماضي، وفقا لـ"فرانس برس".

 

وقال قائد الشرطة الوطنية، ليون شارل، خلال مؤتمر صحفي: "الشخص الأول الذي اتصل به المسلحون هو كريستيان إيمانويل سانون، الذي يقع حاليا قيد الحبس".

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