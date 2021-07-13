فنزويلا.. اعتقال قيادى معارض بتهم الإرهاب والخيانة العظمى

أعلنت النيابة العامة الفنزويلية أن الاستخبارات اعتقلت القيادي المعارض فريدي غيفارا بعدد من التهم، بينها الإرهاب والخيانة العظمى.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قالت النيابة العامة في بيان لها إنها طلبت إصدار مذكرة اعتقال بحق غيفارا بسبب "صلاته بالجماعات المتطرفة والمليشيات المرتبطة بالحكومة الكولومبية".

وذكر المتحدث باسم مكتب زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، أن غيفارا نقل إلى سجن "هيليكويدي" في كاراكاس.

وقبل ذلك أعلن خوان غوايدو أن من وصفهم بـ"مسلحين مجهولين"، دخلوا منزله بشرق كاراكاس وهددوا باعتقاله.

وبعد أن نشرت زوجته فابيانا روساليس تغريدة عن دخول قوات الأمن لمنزل غوايدو، توجه إليه عدد من أنصاره والصحفيين.

وكان في المكان رجال يرتدون سترات واقية، وبعضهم ملثمون وحمل البعض شارات "مديرية الاستخبارات والاستراتيجية"، وهي وحدة خاصة للشرطة الفنزويلية.

وبعد أن غادرت عناصر الأمن منزل غوايدو، قال زعيم المعارضة للصحفيين إنه لم يكن من الواضح ما هو الجهاز الأمني الذي كانوا منتمين إليه، وإنهم أشهروا سلاحهم في وجهه، مضيفا أن ذلك حدث عندما كان هو يعتزم التوجه للقاء فريدي غيفارا.

يذكر أن البرلماني المعارض فريدي غيفارا اتهم في عام 2017 بالتحريض على العنف أثناء المظاهرات المناهضة للرئيس نيكولاس مادورو. وصدر عفو عليه قبل أقل من عام.

ودانت الخارجية الأمريكية اعتقال غيفارا، وحثت المجتمع الدولي على إدانة تصرفات السلطات الفنزويلية أيضا، داعية لإطلاق سراح "جميع المعتقلين السياسيين" في فنزويلا.

و علي صعيد آخر ، سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الإثنين، 1200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 284 ألفا و942 حالة، تعافى منها 266 ألفا و231 حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة 14 ألفا و233 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 3290 حالة بعد تسجيل 12 حالة جديدة.