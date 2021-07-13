الثلاثاء 13 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية

تهريب سجائر إلكترونية
تهريب سجائر إلكترونية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمنى الركاب رقم 3  بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وإكسسواراتها وكمية من السجائر الإلكترونية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955.

 

جاء ذلط أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران القادمة من دبى اشتبه  محمد قنديل مأمور اللجنة الجمركية فىي راكب فلسطيني قادم من الإمارات.

 

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى

 

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الأستاذ مصطفي الصاوي مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.


وتم تشكيل لجنة من لجنة من هيثم احمد عبد الحكم تحت إشراف إبراهيم حسن فتبين وجود ٣٠٠ عبوة ماسكرا و١٩٢ كريم أساس و٢١٦ كونسيلر و١٢ تليفون ايفون ١٢ و١٠ تليفون ايفون ١٢ برو و٢٩ تليفون ايفون ١٢ برو ماكس و١٦ تليفون ايفون ١١ و ٥ تليفون جلاكسي و٦ ساعه ايوتش و٨ قلم ايفون و٣ ايربود برو و١٢٠٠ سيجارة الكترونية بإجمالي ١٩٩٧ قطعة .


وقرر مصطفى السيد مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 99 لسنة 2021 بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

 

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

عرض ضبط الاتصالات مصطفى الصاوى استيراد مطار القاهرة الدولي الجمارك لجنة كريم اجراءات على

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة «العمل» التى أحيتها 30 يونيو

الأكثر قراءة

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية

إخلاء سبيل فتاة «التيك توك» ريناد عماد بكفالة 20 ألف جنيه

17 مصابًا بانقلاب أتوبيس فى المنوفية

القبض على محفظ قرآن يدعى أنه المهدى المنتظر بالغربية

الكويت تغلق جميع أنشطة الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

د.أحمد الخميسى

ذكرى غسان كنفانى

ماجد حبته

نفق «الوباء» لا يزال ممتدًا!

الحسين عبدالرازق

الدفعة «٥١» طب بنات الأزهر!

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

صور

جنازة شقيق رامى صبرى

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الموساد .. من هو "إيال هولتا" مستشار الأمن القومى الإسرائيلى الجديد؟

الإمارات تفتتح رسميًا سفارتها فى تل أبيب الأربعاء المقبل

اللقاء الأول.. تعليق وزير الخارجية الإسرائيلى على اجتماعه مع سامح شكرى