جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وإكسسواراتها وكمية من السجائر الإلكترونية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955.

جاء ذلط أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران القادمة من دبى اشتبه محمد قنديل مأمور اللجنة الجمركية فىي راكب فلسطيني قادم من الإمارات.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الأستاذ مصطفي الصاوي مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.



وتم تشكيل لجنة من لجنة من هيثم احمد عبد الحكم تحت إشراف إبراهيم حسن فتبين وجود ٣٠٠ عبوة ماسكرا و١٩٢ كريم أساس و٢١٦ كونسيلر و١٢ تليفون ايفون ١٢ و١٠ تليفون ايفون ١٢ برو و٢٩ تليفون ايفون ١٢ برو ماكس و١٦ تليفون ايفون ١١ و ٥ تليفون جلاكسي و٦ ساعه ايوتش و٨ قلم ايفون و٣ ايربود برو و١٢٠٠ سيجارة الكترونية بإجمالي ١٩٩٧ قطعة .



وقرر مصطفى السيد مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 99 لسنة 2021 بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.