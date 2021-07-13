وزيرة التجارة الأمريكية: ارتفاع عدد المسنين سيوجه ضربة قوية لاقتصاد الولايات المتحدة

وزيرة أمريكية: ارتفاع عدد المسنين سيوجه ضربة قوية لاقتصاد الولايات المتحدة

حذرت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، من أن ارتفاع عدد السكان المسنين سيوجه ضربة قوية إلى اقتصاد الولايات المتحدة.

وقالت ريموندو، في حديث لوكالة "رويترز"، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم يحصل بعد على دعم كاف من أقرانه الديمقراطيين لتأمين 400 مليار دولار في إنفاق على الرعاية بالمنزل للمسنين والمعاقين يحتاجها الاقتصاد بشدة.

وأضافت ريموندو، أن ارتفاع أعداد المسنين في الولايات المتحدة سيوجه ضربة قوية للبلاد ما لم تحدث زيادة في المساعدات الاتحادية، وحذرت من أن الوضع الحالي "لا يمكن الدفاع عنه".

وقالت إن الفشل في التحرك سيلحق ضررًا بالاقتصاد الأمريكي بأن يجعل من الصعب على النساء اللاتي خرجن من القوة العاملة بالملايين أثناء جائحة "كوفيد-19"، أن يعدن للعمل أو يبقين في القوة العاملة.

وتظهر أحدث تعداد أن من بين سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم حاليًا 328 مليون نسمة، فإن 54 مليونًا، أو 16.5%، فوق سن الـ65 عامًا.

وبحلول العام 2030 سيرتفع ذلك الرقم إلى 74 مليونًا، ويتزايد عدد الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم على 85 عامًا، وهم بشكل عام يحتاجون لأكبر قدر من الرعاية، بوتيرة أسرع.

وعلي صعيد آخر، أعلن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، ارتفاع عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" التي جرى تقديمها للمواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 334.6 مليون جرعة.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع المركز على الإنترنت، فقد قدّمت السلطات الصحية، حتى اليوم، 334 مليونًا و600 ألف و770 جرعة لقاح من أصل 387 مليونًا و6 آلاف و120 جرعة جرى توفيرها.

وأظهرت البيانات حصول 184 مليونًا و365 ألفًا و333 شخصًا على التطعيم بشكل جزئي على الأقل، من بينهم نحو 159 مليونًا و500 ألف شخص تلقوا التطعيم كاملًا.

وتعد الولايات المتحدة -التي تحوي أكبر عدد من الشركات المنتجة للقاحات "كورونا"- أكثر دول العالم تقديمًا لجرعات اللقاح -على اختلاف أنواعها- من حيث العدد.