«الهنغارى».. جديد دار العين للنشر للكاتب الجزائرى رشدى رضوان

بالتزامن مع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ صدرت حديثا عن دار العين للنشر والتوزيع٬ رواية جديدة للكاتب الجزائري رشدي رضوان٬ تحت عنوان "الهنغاري.. مذكرات جينو ماتيوش وأوراق يحيي المديوني".

ورشدي رضوان صدر له العديد من الأعمال الإدبية والإبداعية٬ نذكر من بينها: ديوان "مثلا" عن دار العباقرة ٢٠١٠ــ ديوان "٣٣" المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار ٢٠١٣ــ كتاب أدب رحلات بعنوان "ركسوس.. أيام قبل سقوط القذافي" دار الشروق ٢٠١٣ ــ "ضمير متصل" نص موندراما ــ منشورات جائزة الفجيرة ٢٠١٣ .

كما حصل الكاتب رشدي رضوان علي العديد من الجوائز٬ منها: جائزة رئيس الجمهورية للإبداع الشعري ٢٠٠٨ ــ جائزة نصوص المونو دراما في مسابقة الفجيرة ــ الجائزة الذهبية لمهرجان واسط السينمائي لأحسن فيلم قصير ٢٠١٨ ــ وجائزة البابطين للشعراء الشباب ٢٠١٦.



ومن أجواء رواية "الهنغاري" للكاتب رشدي رضوان نقرأ: أنا مكسيم. أكتب إليكم وظهري مسنود علي جذع شجرة رجراج٬ في غابة الإنديز بالشمال الفرنسي٬ غير بعيد عن بيت "مادلين" نعم٬ صار بوسعي أن أؤكد لقراء نيوغرا٬ أنني علي خطي ماتيوش وفي المكان الذي خرجت منه رابسودياته الثماني عشرة. هل أخبرتكم أن صاحبة بيت مادلين هي نفسها لوريت؟ نعم لوريت٬ وأكاد أجزم أنها تعرف مكان وجود ماتيوش٬ لكنها تخفي أمره عني٬ إنها مسألة وقت فقط لأجعلها تبوح بما تضمر. لقد لمست في عيونها حزنا خرافيا وهي تقرأ رسائل الرابسوديا.

مع فجر اليوم الثالث من وجود بنزل لوريت٬ رحرجني الأرق خارج سرير الغرفة وأوصلني إلي بهو النزل. كانت لوريت هناك٬ تحت ضوء أباجورة خافت علي أريكة الصالة٬ منكفئة علي الأوراق التي طلبتها مني بالأمس٬ كقديسة تحضن كتابها في خشوع كبير٬ سمعتها تقرأ بصوت متقطع.. شفتي طين يابس وحلقي تراب يعزف لي وحدي من آخر الرابسوديا.

عرفت أنها لم تفارق جلستها منذ ليل أمس٬ وأنها علي قيد رابسوديات ماتيوش٬ فلم أشأ قطعها وشرعت في الانسحاب إلي غرفتي٬ لكنها انتبهت إلي وجودي٬ فبادرتها بالتحية: أعتذر سيدة لوريت٬ الوقت متقدم. سحبت لوريت نفسا عميقا أعادها إلي اليقظة وحدق في وجهي بما يشبه الامتعاض٬ ثم ألقت بأوراقها علي الأريكة العتيقة٬ سحبت شالها الحريري الأسود المطرز بخيوط حمراء عند كتفيها وطوقت به صدرها بيدين متقاطعتين.