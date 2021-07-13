أسباب فرط نشاط المثانة عند الرجال

يعتبر مرض فرط نشاط المثانة من المشاكل المزعجة لدى الكثيرين، نظرًا لأن المثانة البولية ممتلئة دائمًا، فقد يتسرب البول فجأة عند الضحك أو السعال أو العطس، وقد يحدث أيضًا عند القيام بحركات مفاجئة أو أثناء ممارسة الرياضة في صالة الألعاب الرياضية.

ويعتقد البعض أن فرط نشاط المثانة - بالإضافة إلى سلس البول المرتبط به من المشكلات التي تقتصر على كبار السن.، ولكن هذا إعتقاد خاطئ فهو من الأمراض التي يقع فيها أي شخص، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

الأسباب الشائعة لفرط نشاط المثانة ما يلي:

العادات الغذائية السيئة:

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المصنعة إلى دفع الجسم للكلى للعمل بجدية أكبر من أجل التخلص من المواد غير المرغوب فيها، حيث يمكن أن يؤدي استهلاك مدرات البول أيضًا إلى حدوث ذلك.

التوتر والقلق:

يمكن الشعور بالتوتر طوال الوقت والقلق أن يجعلك تدر البول وأن تصاب بفرط نشاط المثانة، لذا ينصح الأطباء بضرورة تجنب القلق والتوتر.

الإمساك:

يمكن أن يؤدي تراكم المادة البرازية في القولون إلى الضغط على المثانة البولية، مما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء بالبول على الرغم من عدم وصوله إلى أقصى سعته القصوى.

الظروف الصحية:

يقول الخبراء أن فرط نشاط المثانة يمكن أن يرتبط أيضًا بجميع أنواع المشاكل، وبعضهم من مرض السكري والاضطرابات العصبية والتهابات المسالك البولية .

فيما يلي بعض الأشياء التي يمكن أن تساعد في إدارة فرط نشاط المثانة:

راقب كمية السوائل التي تتناولها :

في معظم الأحيان ، يكون فرط نشاط المثانة ناتجًا ببساطة عن تناول كميات مفرطة من السوائل، على الرغم من حقيقة أن الجفاف ليس شيئًا جيدًا، إلا أن الإفراط في الماء يمكن أن يسبب بعض المشاكل أيضًا.

قلل من تناول مدرات البول:

القهوة والشاي والصودا والكحول - كل هذه تعتبر مدرات للبول لأنها تعزز زيادة إنتاج البول، وبطبيعة الحال ، يمكن أن يؤدي الحد من تناولك لها إلى وضع حد لفرط نشاط المثانة.

تأكد من حركة الأمعاء:

يعد الإمساك أحد الأسباب المعتادة لفرط نشاط المثانة. لهذا السبب من الجيد التأكد من تحريك أمعائك بشكل منتظم، حيث يمكن القيام بذلك عن طريق تضمين الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي وممارسة النشاط البدني.