ضبط صاحب مخزن لتعبئة السكر التموينى وبه عجز 12 طنًا بالبحيرة

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، والرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة، والتفتيش الصيدلي، ومباحث التموين، ⁦ حملة تموينية مكبرة بناحية دائرة مركز شرطة كفرالدوار، وذلك للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، والتأكد من سلامة الغذاء والدواء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به ومراقبة الأسعار، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة والمحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة عن ضبط عجز يقدر بحوالي 11 طنًا و750 كيلو سكر بمخزن يقوم بتعبئة سكر تموينى لشركة الجملة بعد الجرد بالمخازن ومراجعة الفواتير، وضبط 100 كيلو سكر ناقص الوزن حوالى من 55 إلى 50 جرامًا فى الكيلو الواحد، وضبط كمية من الحلاوة الطحنية المنتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 300 عبوة أعشاب مجهولة المصدر بأحد محلات الأعشاب، وضبط 50 عبوة بامبرز بداخل كل عبوة 40 عبوة مجهولة المصدر بأحد المخازن، وتحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار مخالفة لقانون حماية المستهلك، وتحرير 2 محضر عدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبية لتقديمها للمستهلك.

كما تمكنت الحملة من تحرير 13 محضرًا متنوعًا ما بين ذبح خارج المجزر الحكومي وتغير الخواص ووجود مادة مجهولة المصدر على اللحوم بالمخالفة للقرار 517 لسنة 1986 والقانون 53 لسنة 1966، وضبط 41 كيلو لحوم جاموسي وبقري وضاني فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 1167 كليو أسماك رنجة وبطارخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وسحب 19 عينة أغذية مختلفة لإرسالها المعامل، وتحرير عدد 25 محاضر اشتراطات صحية وعدم حمل شهادات صحية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة.