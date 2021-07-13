العسومى يعزى الحكومة والبرلمان فى ضحايا حادث ⁧حريق مستشفى الحسين

راح ضحيته 50 قتيلا وعشرات المصابين.

توجه عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة وبرلمان العراقي، وشعب ⁧جمهورية العراق⁩ وأسر ضحايا حادث ⁧ضحايا حادث ⁧حريق مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار العراقية .

كما توجه العسومى بالدعاء لضحايا الحادث ومن لقوا حتفهم، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، "سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يّمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وكان حريق قد اندلع في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، بمركز عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين في الناصرية بالعراق، وعقب الحادث مباشرة ذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان مقتضب، إن «فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي»، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).

وقال الناطق الرسمي لمديرية صحة ذي قار عمار الزاملي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ، إن عدد قتلى الحريق الذي اندلع في المستشفى وصل إلى ما لا يقل عن 50 قتيلا وعشرات المصابين.

وقالت مديرية صحة ذي قار العراقية إن من بين قتلى حريق مستشفى العزل اثنان من الكادر الطبي إضافة إلى فرد أمن، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى قد ترتفع إذ لا يزال كثير من المرضى مفقودين.

وأوضح الدكتور حيدر الزاملي الناطق الاعلامي لدائرة صحة ذي قار أن "20 مريضا تم إنقاذهم خلال عمليات الإخلاء التي جرت والتي شارك فيها عدد كبير من فرق الدفاع المدني".

وقال أحد العاملين في مجال الصحة قبل أن يدخل المبنى المشتعل إن النيران تحاصر الكثير من المرضى داخل جناح مرضى كورونا وإن فرق الإنقاذ تكافح للوصول إليهم.

وقال شرطي في الموقع إن تقارير الشرطة الأولية تشير إلى أن انفجار خزان أكسجين داخل جناح مرضى كوفيد-19 هو السبب المرجح لنشوب الحريق.

من جهته عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب وتداعيات الحريق.

وأعلن الكاظمي عن إقالة مدير صحة ذي قار ومدير مستشفى الحسين ومدير الدفاع المدني وإخضاعهم للتحقيق.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، مقتل أكثر من 36 شخصاً وإصابة 5 آخرين بحادث حريق المستشفى الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا.

