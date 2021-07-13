الثلاثاء 13 يوليو 2021
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مصر

مستشار الرئيس: السيسى وجه بضرورة توفير لقاحات كورونا لجميع المواطنين

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

 أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة توفير لقاحات فيروس كورونا لكافة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تهتم بتوفير أكبر قدر من اللقاحات المختلفة عالميا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة جائحة كورونا وتلقيح كافة المصريين.


وقال د. تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "النهار" الفضائية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين  - إن الدولة المصرية تسعى للحفاظ على صحة وحياة المصريين، ولم تبخل في السعي للحصول على اللقاحات، موضحا أن هناك فئات كثيرة من المصريين حصلت على لقاحات كورونا، ويوجد إقبال من المواطنين على التسجيل للحصول على اللقاح.


وأشار إلى أن هناك وعيًا قوميًا بأهمية الحصول على لقاحات كورونا، كما أن العالم يشهد زيادة في انتشار السلالات المتحورة من فيروس كورونا في دول كثيرة بالعالم، مشددا على ضرورة أن يكون لدينا حالة من الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس مرة أخرى في مصر.


وأضاف أن مصر تجري دراسات وتتواصل مع كل المصادر والشركات المنتجة للقاحات من جميع مختلف أنحاء العالم من أجل توفير أكبر قدر من اللقاحات، كاشفا عن أنه "حتى الآن لا توجد وفرة عالمية في اللقاحات، ودول كثيرة لم تحصل على كميات كبيرة من اللقاحات".


ونوَّه مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة بأن مصر تبذل كل جهودها للكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا عبر الموانئ والمداخل المختلفة في البلاد.


وتابع الدكتور تاج الدين أن الرئيس السيسي أمر بتوفير علاج ضمور العضلات منذ أول لحظة لرصد حالات مصابة مؤخرا، مشيرا إلى أن مصر بصدد إطلاق حملة جديدة للاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية وذلك بهدف الشفاء المبكر للمرضى.

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