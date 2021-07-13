«ضى» يستأنف مسابقة عفيفى مطر للشعراء

قرر أتيليه العرب للثقافة والفنون، "جاليري ضي"، استئناف مسابقة محمد عفيفي مطر للشعراء العرب الشباب، بعد فترة توقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال هشام قنديل، رئيس مجلس الإدارة، فى بيان صحفي: "إن الأتيليه يستقبل مساهمات الشعراء بنفس الشروط السابقة حتى الخامس عشر من سبتمبر المقبل، على أن تبدأ عمليات الفرز والاختيار الأولى حتي الخامس عشر من نوفمبر، ويتم بعد ذلك تحكيم الأعمال المرشحة للمنافسة واختيار القائمة القصيرة، ثم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى".

وأضاف: "أن الشعراء الذين أرسلوا دواوينهم خلال فترة كورونا يحق لهم المشاركة في المسابقة التي تحمل هذه الدورة اسم الشاعر الراحل محمد عيد إبراهيم، الذي كان أحد أمناء الجائزة وأحد المساهمين في تأسيس منتدى عفيفي مطر".

ونوه "قنديل" إلى أن جوائز المسابقة الشعرية ستكون 50 ألف جنيه للفائز الأول، و30 ألفا للفائز الثاني، و20 ألفا للفائز الثالث، مشيرا إلى أن فرع النقد في المسابقة سيكون للدراسات النقدية حول الشعر، وستحمل هذه الدورة من المسابقة اسم الناقد الكبير الراحل الدكتور شاكر عب الحميد الأمين العام لمنتدي عفيفي مطر ورئيس مجلس أمناء الجائزة، وستكون جائزة الدراسات النقدية 15 ألف جنيه.

وسيدعو "قنديل" لاجتماع عاجل لمجلس أمناء الجائزة لاختيار أعضاء جدد بدلا عن الراحلين الدكتور شاكر عبد الحميد والشاعر محمد عيد إبراهيم.

ويشترط للمشاركة في مسابقة الشعر ألا يزيد سن الشاعر هذا العام عن أربعين عاما وأن يكون الديوان المقدم مخطوطا، غير مطبوع، ويتم إرسال النسخ الإلكترونية للأعمال الشعرية إلى البريد الإلكتروني لأتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي".

وفي مسابقة النقد لا اشتراط لسن المشارك، فقط أن تكون الدراسة عن نقد الشعر وألا يقل عدد كلماتها عن 7 آلاف كلمة.

وأكد هشام قنديل أن استئناف النشاط الثقافي لمنتدى عفيفي مطر يعكس حرص الأتيليه على استمرار الدور التنويري له، ودعم دور المؤسسات الأهلية في الحركة الثقافية المصرية ورعاية الإبداع المصري في الفن التشكيلي والشعر والرواية.

واختتم قنديل بأن منتدى عفيفي مطر يخطط لجمع تراث الشاعر العربي الكبير الراحل من المقالات والدراسات وكذا جميع الدراسات النقدية التي كتبت عنه لنشرها في عدة كتب، ليكون مشروع مطر متاحا للدارسين، بعدما قدمت هيئة الكتاب الأعمال الشعرية الكاملة له والتي حققها الشاعر والناقد الدكتور شوكت المصري.

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