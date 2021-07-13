توقيع الكشف الطبى وصرف الدواء لـ170 مواطنا فى قافلة طبية بالوادى الجديد

نظم حزب “مستقبل وطن”، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، اليوم الإثنين، قافلة طبية مجانية في محافظة الوادي الجديد، بإشراف جمال آدم أمين الحزب بالمحافظة.

قال النائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، إن القافلة قدمت خدماتها اليوم الإثنين، بقرى عزب القصر بمركز الداخلة، وضمت 5 تخصصات طبية " باطنية – أطفال – جلدية – أسنان – أنف وأذن وحنجرة"، وجرى توقيع الكشف على 170 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.

وأضاف عبد الغني، أن تنظيم القافلة يأتي في إطار التوجهات العامة للدولة، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن منطلق حرص الحزب بالمحافظة على صحة المواطن، للوصول بالخدمة الطبية للمناطق النائية والمحرومة.

وتقدم السيد محمود جبالي رئيس الوحدة المحلية لقرى عزب القصر نيابة عن أهالي قرية عزب القصر بخالص الشكر والتقدير للنائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب مستقبل وطن لدعم الوحده الصحية بقافله طبية اليوم الإثنين بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام.

وتم الكشف وتقديم العلاج بالمجان علي 170 حالة شملت القافلة التخصصات الآتية:- 45 حالة باطنة للدكتور حسين سفينة، 30 حالة أنف وأذن للدكتور محمد رشاد، 50 أطفال للدكتور محمود عويس، 50 حالة جلدية للدكتورة انتصار سيف و25 حالة أسنان للدكتور محمد سعد أبو السعود.

يأتي هذا في إطار الدفع بقوافل طبية مجانية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" للقري النائية والبعيدة والقري الأكثر إحتياجا.

وانطلقت المبادرة الأكبر على مستوى الجمهورية لتطوير الريف بشكل فعلي وعلى نطاق أوسع، مستهدفة قرى محافظة الوادي الجديد وتحديداً قرى مركز الخارجة، وقرى الشركة 55، والشركة 8، والشركة 17، وصنعاء، وفلسطين، والكويت.