محافظ الوادى الجديد: نقل مخازن الخردة خارج الكتل السكنية

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد نقل جميع مخازن الخردة خارج الكتل السكنية حفاظاً على سلامة المواطنين ومنع تلوث البيئة والحد من الإزعاج داخل المناطق السكنية، وتكليف رؤساء الأحياء بتحرير مخالفات للقائمين بتجميع المخلفات المنزلية عدا شركات النظافة المتعاقدة علي نظافة المدن .

وفي نفس السياق، قامت اليوم، لجنة برئاسة سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمرور على مخازن الخردة غير المرخصة بمدينة الخارجة وتم تنفيد الإزالة لمخزنين مخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي سياق آخر صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بأنه في إطار خطة رصف قرى المراكز التي تنفذها المحافظة، تم الإنتهاء من أعمال الرصف بعدد من قرى مركز الخارجة بتكلفة تقدر بـ ١٨.٥ مليون جنيه.

وأوضح المهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة أنه تم الإنتهاء من رصف طرق قرية ناصر الثورة على مرحلتين بطول ٤.٥ كم، كما يجري حالياً العمل برصف شوارع قرى كل من صنعاء وبولاق والمنيرة بطول ٢ كم بكل منهم.

تنفيذاََ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مديرية الطرق والنقل بدأت في أعمال ترميم الحفر الناتجة عن توصيل شبكات الغاز الطبيعي بشوارع النبوي المهندس والعدل والبساتين والثانوية بمدينة الخارجة.

وكانت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، قد أعلنت عن تنفيذ خطة لرصف طرق مركز الخارجة وقراها، بتكلفة 260 مليون جنيه على عامين.

وقال المهندس محسن مغربي، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إنه يجري تنفيذ خطة الرصف بالشوارع الداخلية للمدينة والقري خلال العام المالي الجاري بتكلفة 100 مليون جنيه، تنتهي في شهر مايو المقبل.

وأضاف، أنه جري تخصيص 160 مليون جنيه لرصف طرق داخلية وشوارع بمدينة الخارجة والقرى، خلال موازنة العام المالي المقبل، والذي سيبدأ العمل به في يوليو المقبل.