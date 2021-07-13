مؤتمر «إعلام القاهرة» يقترح ميثاق شرف للإعلام الرقمي

د.هويدا مصطفى: الإعلام الرقمي منافس قوي بأدواته ووسائله وإمكانياته

د.ليلى عبدالمجيد: مسودة الميثاق تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور المصري

د. الباز: يمكن وضع ميثاق شرف واقعي عندما ننفي "المثالية" عن تفكيرنا

أكرم القصاص: العمود الرئيسي لمهنية الصحافة الرقمية هو نفسه الخاص بالصحافة التقليدية

عماد الدين حسين: المواقع غير المرخصة سبب الخروقات المهنية

علاء الغطريفي: يجب تقنين "صحافة البث المباشر"

أيمن عبدالمجيد: يجب ضبط المصطلحات التي يتم تداولها إعلاميا

هاني لبيب: أطالب بورشة عمل مغلقة لرؤساء التحرير لوضع ميثاق شرف

طالب خبراء الإعلام ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية بضبط المشهد المهني، من خلال وضع ميثاق شرف للإعلام الرقمي، يتناول قواعد الممارسة المهنية، ويستلهم من أصول المهنة الأسس التي يمكن أن تقوم عليها صحافة محترفة تراعي حقوق الجمهور والمجتمع والدولة.



جاء ذلك في إطار الحلقة النقاشية "نحو ميثاق شرف للإعلام الرقمي"، التي انعقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة العلمي الدولي السادس والعشرين تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة"، والذي يناقش عددا من القضايا في صناعة الإعلام، من خلال العديد من الدراسات العلمية والحلقات النقاشية التي تبحث في تقنيات الإعلام الرقمي والتأثيرات المتبادلة بينها وبين وسائط الإعلام التقليدي.

محمد عبد الرحمن



وناقشت المائدة المستديرة، التي ترأستها الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، وأدارتها الدكتورة ليلى عبدالمجيد، الأستاذ بالكلية، ناقشت عددا من المحاور هي: "الممارسات الأخلاقية، والضوابط المهنية، وحرية الرأي والتعبير، في الإعلام الرقمي"، كما طرحت المائدة للمناقشة والتطوير مبادرة تتمثل في مسودة مشروع لميثاق شرف مهني للإعلام الرقمي، ككود مهني وأخلاقي، بهدف طرح الرؤى التي تجعل هذا المشروع صالحا للتطبيق العملي في مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية.



وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الإعلام الرقمي الجديد، إعلام له أدواته ووسائله وإمكانياته في ظل ما نشهده من تحديات عدة خلال الممارسة الرقمية، فهناك مواثيق شرف إعلامية تنظم امتلاك وسائل الاعلام؛ وبقيادة الدكتورة ليلي عبد المجيد وضعنا تصور لميثاق شرف الإعلام الرقمي برؤية لمجمل الخبرات.



وقالت د.ليلى عبدالمجيد، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الميثاق يقوم على الحرية المسئولة، والحق في المعرفة، والحق في الخصوصية، ويقوم على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدستور المصري، ويعمل على تحقيق التوازن بين العمل الصحفي والإعلامي واحتياجاته الواقعية، والجوانب المهنية والقانونية والأخلاقية التي تجب مراعتها، لافتة إلى أن الميثاق المقترح يتضمن ملاحق متعددة تتضمن موضوعات مثل: سر المهنة، وتغطية الجرائم، وغيرها.

وأوضح خالد البرماوي، خبير الإعلام الرقمي ومقرر الحلقة النقاشية، ومقرر الحلقة النقاشية، أن العمل الإعلامي يحتاج إلى "الشك، التحقق، التوثيق"، مع التمييز بين المحتوى الإعلامي من جانب، والمحتوى الخدمي والترويجي من جانب آخر، وهي عملية ليست سهلة الضبط، لافتا إلى أن كثرة المحتوى وسرعة تدفقه داخل المواقع الإلكترونية ينتج عنها المزيد من الأخطاء في كثير من الأحيان، وعرض البرماوي العناصر التي يتضمنها الميثاق وتشمل تعامل الصحفي مع المصادر، والجمهور، ومواقع التواصل الاجتماعي، والصور والفيديو، والفصل بين دور الصحفي وممارسات الناشط السياسي أو الحقوقي، وقواعد إعادة نشر المحتوى ونقله، وغيرها.

وطالب خالد ناجح، رئيس تحرير بوابة دار الهلال، بتقنين أوضاع الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية، لافتا إلى أن نقابة الصحفيين ترفض تسجيلهم ضمن قوائمها، وبالتالي لا تكون لدينا وسيلة لمحاسبته، وداعيا إلى التزام الصحفيين على صفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي بمواقف مؤسساتهم وعدم انتقادها، أو الاستقالة.

علاء الغطريفي



وذكر علاء الغطريفي، رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام، نموذج صحيفة "النبأ"، التي أغلقت بحكم قضائي بسبب نشرها صور من فيديو إباحي، ومنتقدا نشر موقع إلكتروني معاصر فيديو لفعل فاضح منذ فترة قريبة، لافتا إلى أن اختيار الأخبار يجب أن يخضع لأربعة عوامل هي: تأثير، تغيير، تقارب، تسلية، منتقدا أن الممارسات في الواقع تركز على العامل الأخير فقط، مشددا على ضرورة تقنين "صحافة البث المباشر" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم السماح بإجراء مقابلات مع مصادر غير مسئولة عن أفعالها بسبب ظروف خاصة صحية أو ما شابه، ومنع خطاب العنف والكراهية والتنمر، وداعيا إلى توظيف التكنولوجيا في تعميق المحتوى الصحفي بأشكال مثل "الكروس ميديا" و"صحافة البيانات".

عماد الدين حسين

وأعرب عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، عضو مجلس الشيوخ، عن أسفه لوجود مواقع صحفية غير مرخصة، تعمل دون حسيب ولا رقيب، وتفرز عنها أكثر المشكلات المهنية في الواقع، متسائلا عن وسائل أخرى للتعامل مع المواقع القادمة من الخارج باستثناء الحجب، ولافتا إلى المشكلات المادية في صناعة الصحافة والمواقع الإلكترونية والإجراءات التقشفية، والتي تمثل ضغطا على الصحفيين، وبالتالي تهدد جودة محتواهم الصحفي ومستواهم المعرفي.

أيمن عبدالمجيد



وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، إن الصحافة باتت مهنة من لا مهنة له، مشيرا إلى ظاهرة شراء وقت على الهواء في البرامج التليفزيونية، وتحديد معايير منضبطة للعمل في الإعلام، سواء لخريجي الإعلام، وغير ذلك، داعيا إلى ضبط المصطلحات التي يتم تداولها إعلاميا، وتطوير المقررات الدراسية بكليات الإعلام بما يناسب التطورات الحالية في العمل الاعلامي.



وقال أيمن عدلي، وكيل نقابة الإعلاميين، إنه يجب ألا يطلق شخص على نفسه "إعلامي" إلا بالحصول على تصريح مزاولة المهنة، مطالبا بتطبيق القانون، ومعتبرا "الصحيفة" مستندا يحفظ تاريخ الأمة والوطن، ويمكن الرجوع إليه بعد زمن، وأن يكون هناك هناك بناء لجيل جديد من الإعلاميين، يقدم الإيجابيات ويواجه السلبيات.

وقال وجدي زين الدين، رئيس تحرير بوابة الوفد، إن إدارة صحيفة مطبوعة تختلف عن إدارة موقع إلكتروني، فالأولى تمر بسلاسة، بخلاف الثانية التي تمتلئ بالمشكلات، لافتا إلى أن التشريعات المصرية غير كافية لصناعة وتقنين المواقع الصحفية الإلكترونية، متسائلا عن وجود إرادة سياسية وعلمية لضبط هذه المشكلة، منبها إلى إشكالية التوازن بين سياسة الحزب من جانب، ودعم الدولة الوطنية المصرية من جانب آخر.

وقال أكرم القصاص، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لصحيفة اليوم السابع، إن "العمود الرئيسي" لميثاق الشرف في الصحافة التقليدية هو نفسه الذي يجب العمل به في الصحافة الرقمية، رافضا فكرة الحديث عن انتهاء الصحافة التقليدية بظهور الرقمية، مطالبا بتعريف الفروق بين الصحفي والشخصية العامة والمسئول الرسمي، خصوصا إذا كان الشخص الواحد يجمع ما بين أكثر من صفة مما سبق، والحق في استخدام الصفحات الشخصية لعرض الآراء الخاصة وعلاقتها بالجهة المهنية التي يتبعها الصحفي.

وطالب هاني لبيب، رئيس تحرير موقع مبتدا، بعمل ورشة عمل مغلقة لرؤساء تحرير المواقع والصحف لوضع ميثاق شرف يلبي واقع المهنة، ومتطلبات الممارسة، واحتياجات المجتمع والدولة.

تكريم د محمد الباز

وقال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، إن المشكلة تتمثل في الحديث عن القواعد المهنية دون الالتزام بها، والسبب هو أن بعض الصحفيين يتلقون هذه القواعد باستهانة وشعور بعدم الواقعية، مطالبا بضرورة توسيع الإطار المرجعي لميثاق الشرف بحيث تشمل الدراسات الأكاديمية وليس فقط الإعلام العالمي لحقوق الإنسان والدستور المصري، لافتا النظر إلى صعوبات تعامل الصحفيين مع المصادر، والاعتبارات السياسة التي تحكم العمل الصحفي، وتضغط على الاعتبارات المهنية أيضا، مؤكدا أنه يمكن وضع ميثاق شرف واقعي عندما تنتفي "المثالية" عن تفكيرنا.

محمد عبدالرحمن

وقال محمد عبدالرحمن، رئيس تحرير موقع "إعلام. كوم"، إنه يجب تطوير ميثاق الشرف الإعلامي سنويا ليتلاءم مع الظروف المتغيرة، وأهمية وضع قواعد واضحة تحدد ما يجب نشره من أخبار وما لا يجب نشره، وداعيا إلى توجيه بعض مواد الميثاق إلى مالك الوسيلة الإعلامية ورئيس التحرير، وليس فقط الصحفيين.

ويقام المؤتمر خلال يومي 11-12 يوليو 2021، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أمين عام المؤتمر، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين وأساتذة وخبراء الإعلام المصريين والعرب والأجانب.