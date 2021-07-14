الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

طبيب يحذر: «الحمل» يتعارض مع تناول العقاقير النفسية

الحمل
الحمل

تحلم الكثير من النساء بالأمومة، وقد يصطدم هذا الحلم مع كونها تُعاني إحدى الأمراض النفسية، وتكمن المعضلة في أن الكثير من السيدات لا يمتلكن الصبر على تأجيل الحمل مع كونهن يتابعن هذا المرض باستخدام أدوية منع الحمل، وأحيانا يحدث الحمل بدون قصد منهن ليقعن في حيرة من أمرهن ما بين متابعة العلاج أو التوقف عنه حتي لا يتأذي المريض.

 وفي هذا الشأن يقول الدكتور إبراهيم مجدي حسين، أخصائي الطب النفسي،  يفترض بالسيدة التي تعاني من مرض نفسي أو عقلي وتتناول  عقاقير طبية، عدم الإقدام على الحمل إلا في حالة استقرار حالتها، واستكمالها لجرعة العلاج الخاصة بها، حتى لا تؤثر هذه الأدوية سلبا على تكوين الجنين.

 ونصح السيدات بعدم السماح لوجهة نظر الأقارب التي تحرض على سرعة الإنجاب، خاصة في بداية الزواج مع إهمال أمرا بالغ الخطورة كالمتابعة الطبية بالأدوية للأمراض النفسية.

وتابع: أنه هناك بعض الأمراض النفسية التي لا يحتاج فيها المريض لتناول الأدوية ويتم الاكتفاء بتقديم الدعم النفسي والمتابعة بجلسات الحديث مع الطبيب أو في مجموعات، وهذه الحالات التعامل معها يكون أسهل عند حدوث الحمل عن سابقتها في المجموعة الأولى.

وأوضح أنه إذا كانت السيدة تتناول أدوية أمراض نفسية وأصبحت حاملا سواء بقصد أو بدون فيجب عليها التوقف فورا عن  تناول هذه الأدوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، حتى لا تؤثر على تكوين الجنين، ويتم متابعة طريقة العلاج مع الطبيب المختص بها بطريقة أخرى خلال هذه الفترة غير العقاقير الطبية والأدوية.

جدير بالذكر أنه سبق وأعلن المسح القومي للصحة النفسية الخاص بقياس معدل انتشار الاضطرابات النفسية للمصريين، إن الاضطرابات الأكثر انتشارا هى اضطرابات المزاج (اضطرابات الاكتئاب على وجة التحديد) والتى بلغت 43.7%، وبلغت اضطرابات تعاطي المخدرات 30.1٪؜.

وأضاف المسح أن 0.4 % من الذين يعانون من اضطرابات وأعراض نفسية فقط يلجأون للعلاج، لافتا إلى أن النسبة منخفضة للغاية مقارنة بالذين لديهم مشاكل أو اضطرابات نفسية 25٪؜.

الأدوية الممنوعة عن الحمل الاضرار الخاصة بالكلمات المفتاحية أدوية خاصة بمنع الحمل أدوية خاصة لمنع الحمل أدوية منع الحمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

الأكثر قراءة

الآن.. اعرف جدول مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس 2021

الآن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 وخطوات الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة

توقيت إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

الباز: تمكن إثيوبيا من بناء سد النهضة بسبب إعلان المبادئ «كلام فارغ»

لمضاهاتها بمكالمات مسجلة.. سحب بصمة صوت حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار

6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

تسوية إيفرجيفين.. قناة السويس تثبت أنها ذراع مصر الطولى فى الاقتصاد العالمى

إبراهيم داود

حياد مصر

ماجد حبته

الوباء.. التنمية.. وتجربتنا التنموية

د.ابراهيم مجدي

أبي أحمد السيكوباتي النرجسي

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

صور

امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين.. واقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى

وزير فلسطينى: الاحتلال هدم 62 مبنى بالقدس

حرج دبلوماسى.. لماذا رفض سفراء أوروبيون حضور احتفالات أمريكية فى القدس؟