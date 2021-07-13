الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

في زمن قياسي فور تلقي ديوان عام الشركة شكوي الأهالي

«كهرباء القناة» تستجيب لشكوى أهالى أنشاص البصل وترفع الجهد

رفع جهد الكهرباء
رفع جهد الكهرباء في أنشاص

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حل مشكلة انخفاض الجهد التي كانت تعاني منها قرى بوردين وكفر أباظة وأنشاص البصل، في زمن قياسي فور تلقي ديوان عام الشركة شكوى الأهالي.

يأتي ذلك  في إطار المتابعة الدائمة من قبل شركة القناه لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس محمد  السيد، لكافة قطاعات الشركة لمتابعة وتقيم الأداء بها وإذالة كافة العقبات والعمل على راحة المواطنين، وتقديم خدمة متميزة لكافة المشتركين بجميع القطاعات. 

وكانت شركة القناة لتوزيع الكهرباء قد تلقت إشارة بوجود  مشكلة انخفاض الجهد بموزع الوحدة المحلية لقرية بوردين كفر أباظة أنشاص البصل، وقام وعلى الفور  المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، صباح اليوم الإثنين، بالتوجه إلى مكان الشكوى، وأجرى معاينة لتقييم الشكوى والوقوف على أسبابها وفقًا لتقرير الفنيين.

وقامت شركة القناه لتوزيع الكهرباء بتركيب عدد 2 أوتو ترنسفورمر، وذلك لمعالجة مشكلة انخفاض الجهد، وبعد ساعات من العمل المتواصل وصل لما يزيد عن  أكثر من 12 ساعة، تم القضاء على  المشكلة.

 وقدم الأهالي  الشكر لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وقياداتها لسرعة الاستجابة الفورية، والعمل على تحسين الجهود، وإعادة تشغيل كافة الأجهزه بالمنازل، واستقرار التيار الكهربائي في ظل إجراء امتحانات الثانوية العامة.

كهرباء القناة مشكلة انشاص البصل انخفاض الجهد

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