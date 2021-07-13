الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

واردات المصريين من السلع المعمرة تتخطى نصف مليار دولار خلال شهر

السلع المعمرة
السلع المعمرة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من السلع المعمرة سجلت ارتفاعًا إلى حدود 512.2 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 455.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 57 مليون دولار.


ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن واردات سيارات الركوب جاءت فى المرتبة الأولى بين واردات السلع المعمرة والتى ارتفعت قيمتها لـ273.2 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 171.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 101.2 مليون دولار، يليها واردات أجهزة تليفون للأفراد بقيمة 95.8 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 142.6 مليون دولار خلال شهر أبريل 2020 بانخفاض قدره 46.7 مليون دولار.


وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من ثلاجات ارتفعت لـ 15.5 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 12.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.7 مليون دولار، بينما تراجعت واردات كلًا من أثاث ومقاعد وحوامل فرش لـ 8.5 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 9.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 1.2 مليون دولار، وواردات غسالات 2.5 مليون دولار مقابل 2.7 مليون دولار وأشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها 115 ألف دولار مقابل 1.002 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

 

كان الجهاز، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميـزان التجاري لـ 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3 ٪.

 

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبة 47.4٪ حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2 ٪، فواكه طازجه  بنسبة 60.2  ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0  ٪).

وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1 ٪ حيث بلغت 5.92 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021  مقابل 5.47 مليار دولار  لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 58.9 ٪، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪، لدائن باشكالها الأولية بنسبة 27.2 %).

الاحصاء واردات مصر السلع المعمرة صادرات

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وائل لطفي

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