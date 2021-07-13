اليوم.. صرف رواتب موظفى 18 جهة حكومية بالزيادة الجديدة

يستأنف اليوم الثلاثاء، صرف رواتب شهر يوليو بالزيادة المقررة للمجموعة الثانية من العاملين بالدولة على مستوى 18 جهة حكومية، وذلك للحد من التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلى، فى إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة.

وتضم المجموعة الثانية وزارات التعليم العالى، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولى، والجهات التابعة لهم ودواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، والقضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للإنتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

أما المجموعة الثالثة، والتى تباشر صرف رواتبها غدًا الأربعاء، تضم العاملين بوزارات التربية والتعليم، الزراعة، الرى، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، والجهات التابعة لهم، ومديريات الخدمات بالمحافظات التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطرى، الشباب والرياضة، وباقى الجهات الأخرى، مع تحديد يومى 26 و27 من الشهر الجارى لمن يتخلف عن الصرف فى المواعيد المحدده لجميع الوزارات.

يشار إلى أن صرف رواتب العاملين بالدولة بدأ أمس الإثنين لوزرات الصحة، التضامن، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربى، الهجرة، وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة شئون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، التجارة، الطيران المدنى، البيئة، السياحة، البترول، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى، الجهاز المركزى للمحاسبات، مجلس النواب.

وتشمل الزيادة المالية المقررة تحريك الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه اعتبارًا من الشهر الجارى، مع رفع الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 2200 جنيه لـ 2640 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 2400 جنيه لـ 2880 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 2600 جنيه لـ 3120 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى للدرجة الثانية من 3000 جنيه لـ 3600 جنيه، والدرجة الأولى من 3500 جنيه لـ 4200 جنيه، ودرجة مدير عام من 3500 جنيه لـ 4800 جنيه، والدرجة العالية من 5000 جنيه لـ 6000 جنيه، والدرجة الممتازة من 7000 جنيه لـ 8400 جنيه.

كما تشمل الزيادة صرف علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، و13% من الأجر الأساسى للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من رواتب شهر يوليو الجارى، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافى بقيمة مقطوعة تتراوح بين 175 - 400 جنيه.