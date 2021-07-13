الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الخدمة الروحية» تشارك بـ10 إصدارات جديدة فى معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

تشارك دار نشر هيئة الخدمة الروحية ، في فعاليات  معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 ، وذلك بقاعة 3 .

 من جانبه، قال فرحان ناشد، مسئول دار نشر هيئة الخدمة الروحي، إن هناك 10 إصدارات جديدة مشاركة بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ، مؤكدًا أن الإقبال حتى الوقت الراهن جيد من جانب الزوار ، ولدينا حوالي 500 إصدار بمشاركة جوالي 400 كاتب ومؤلف خلال العام الحالي.

وأشار "ناشد " لـ" الدستور " إلى أن الدار مشاركة بجناح خاص للأطفال في معرض الكتاب بقاعة 3 ، ويتم تقديم ورش عمل خاصة تتضمن تعليم الرسم والأشغال اليدوية البسيطة للأطفال خلال ويارتهم مع أسرهم لمعرض الكتاب. 

يشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته "52"، حوالي 22 دار نشر مسيحية، تابعة للكنائس المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية، وبعض الأديرة القبطية.

كما يشارك لأول مرة عدد من دور النشر القبطية، من بينها دار نشر مجلة مار مرقس التابعة لدير القديس الأنبا مقار بوادي النطرون، ومركز معلم الأجيال البابا شنودة الثالث والتابع لكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون، والتي تتواجد في قاعة 1 بمركز أرض المعارض بالتجمع الخامس.

وتشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب كل من دور نشر "دار الكتاب المقدس" والتي شاركت بجناحين أحدهما للكبار وآخر للأطفال، ودار الأسقفية، ودار الثقافة الإنجيلية، والتي اهتمت بتقديم كتب نفسية واجتماعية من بينها كتاب "التغلب على الاكتئاب"، وكتاب "حتميات الإيمان المسيحي"، وكتاب "الفكر اللاهوتي في كتابات بولس الرسول"، للدكتور القس فهيم عزيز، وكتاب "لماذا لست ملحدًا".

كما شارك من دور النشر المسيحية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية "المركز الثقافي القبطي" وكنيسة السيدة العذراء مريم ومركز بار نيون  للتراث الآبائي، وكنسة مار مرقس بمصر الجديدة، ومطرانية كفر الشيخ ممثلة في دير القديسة دميانى ببراري بلقاس.

أما عن مشاركة دور النشر التابعة للكنيسة الكاثوليكية بمصر، فشارك بها المركز الثقافي الفرنسيسكاني، ودار الأكويني وبطريركية الأقباط الكاثوليك.

كما شاركت دور نشر تابعة للكنيسة الإنجيلية، من بينها دار الإخوة للنشر، والهيئة الروحية، والهيئة القبطية الإنجيلية، ولجنة خلاص النفوس، وهيئة الخدمة الروحية للأطفال، والتي خصصت جناحًا خاصًا لكتيبات الأطفال بقاعة 3، بجانب تقديم ورش عمل لهم عند مرافقتهم لأسرهم خلال زيارتهم لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52.

وساهمت الكنيسة الأسقفية ببعض الإصدارات في جناحها بمعرض الكتاب من خلال دار النشر الأسقفية ودار اوفير للنشر.

 

معرض الكتاب دور النشر المسيحية هيئة الخدمة الروحية كتب إصدارات

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