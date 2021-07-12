مسئول إدارة لقاح كورونا بلبنان: 60% من الإصابات الجديدة نتيجة متحور دلتا

أكد رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبدالرحمن البرزي: أن 60% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا هي نتيجة متحور دلتا الذي ظهر في البلاد خلال الشهر الجاري.

وكانت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بلبنان قد أعلنت اليوم: تسجيل 150 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينهم 112 حالة لمقيمين و38 حالة لوافدين، إلا أن التقرير لم يحدد عدد الحالات المسجلة بمتحور دلتا.

وأضاف البرزي في تصريح مساء اليوم: أن هناك مناعة مجتمعية عالية نسبيًا، ولكن هذا لا يجب أن يمنع من الحذر والانتباه، داعيًا لتكثيف عمليات التلقيح والإسراع بها.

وأفاد التقرير اليوم بانخفاض ملحوظ لأعداد الإصابة اليومية التي سجلت مقارنة بتقرير أمس 327 إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ ظهور الفيروس إلى 547961 حالة.

وأضافت الغرفة في تقريرها اليوم: أن عدد حالات الاستشفاء بلغت 118 حالة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 534646 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى7877 حالة.

وأظهر التقرير عدم تسجيل أي تطعيم بلقاحات كورونا أمس الأحد سواء الجرعة الأولى أو الثانية وذلك لتوقف العمل بمراكز التطعيم أمس نتيجة انقطاع الكهرباء والإنترنت.

جدير بالذكر أنه قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، إن العالم يواجه حاليًا حالة طوارئ صحية أسوأ مما كانت عليه خاصة في الأماكن التي ينخفض فيها مستوى التلقيح.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.