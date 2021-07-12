«السياحة» تروّج للمقاصد السياحية عبر منصات التواصل

فصل جديد ينتظرك

قامت وزارة السياحة والآثار بتنشيط صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي تحت اسم experience Egypt بنشر عدد من الفيديوهات الترويجية لترويج للمقاصد السياحية المختلفة.

وتنوعت الفيديوهات التى تصل مدة كل منها إلى دقيقة واحدة تستعرض خلالها المقومات السياحية لكافة المقاصد السياحية المختلفة وتحت هاشتاجa new chapter awaits التى تعنى فصلًا جديدًا ينتظرك لحث السائحين على القدوم وأن هناك متغيرات شهدتها السياحة المصرية لم تروها بعد وتحاول وزارة السياحة والآثار من خلال الفيديوهات التأكيد على أن مصر آمنة تحت هاشتاج#savetravel.

وتظهر الفيديوهات الترويجية التى تجمع بين السياحة الشاطئية والثقافية لإظهار التنوع داخل المقصد المصري الذى يلبى كافة رغبات القادمين، فأحد الفيديوهات يظهر نهر النيل ومتعة التنزه بقارب بالنيل تحت السماء الصيفية كما يظهر فيديو آخر الشعب المرجانية والغطس بالبحر الأحمر لمشاهدة الكنوز تحت الماء وفيديو آخر يظهر سحر وجمال الطبيعة، كما أن هناك تنويهًا على الأكلات المصرية المتميزة.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تعاقدت مع إحدى الشركات الدولية لتتولي مهام إدارة وتطوير مواقع التواصل الترويجية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وكذلك الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار نحو تطوير ورفع كفاءة وتعزيز ما تقدمه صفحات التواصل المختلفة للهيئة للترويج السياحي لمصر داخليًا وخارجيًا، من خلال محتوى جديد ومتطور في ظل تزايد أهمية المنصات الرقمية المختلفة والتي أصبحت لغة العصر نظرًا لقدرتها على جذب شرائح متنوعة من المتابعين لها.

ومن المقرر أن تقوم الشركة الدولية بإعداد محتوى دعائي متنوع من خلال طرق عرض مبتكرة من صور وأفلام قصيرة لإبراز مصر كمقصد سياحي نابض بالحياة وما يتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة، بالإضافة إلى عرض للتجارب السياحية والترفيهية والأنشطة السياحية المختلفة في مصر.