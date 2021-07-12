الثلاثاء 13 يوليو 2021
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سياسي

محمد فايق يؤكد أهمية دراسة كوفيد 19 وحقوق الإنسان

محمد فايق، رئيس المجلس
محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية الدراسة التي أعدها الدكتور عماد عواد تحت عنوان، "كوفيد ١٩ وحقوق الإنسان دراسة تحليلية لصانعي القرار على المستويين الإقليمي والدولي".

أضاف رئيس المجلس أن هذه الدراسة تأتي في وقت مناسب للتمكن من فهم حقيقة الخطر الذي يواجه المجتمعات والتجاذبات التي تحيط به بين نظريات المؤامرة والتي تكرر نفسها مع كل وباء أو جائحة، وراءها المرض والموت والشلل فى كافة أوجه الحياة، مشيدًا بأهمية الدراسات التى تعمل على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

واستعرض المجلس القومى فى اجتماعه الأخير الخطر الوجودى الذى يواجهه الشعب المصرى والمتمثل فى الآثار الكارثية لسد النهضة الإثيوبى الذى أقامته حكومة أديس أبابا على النيل الأزرق، بالمخالفة الصريحة لقواعد ومبادئ القانون الدولى فيما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود بين الدول والاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بهذا النهر.

ودعا المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر المجتمع الدولى للوقوف بحزم تجاه السلوك الإثيوبى الذى يعتدى به على حق الملايين من البشر فى مصر والسودان من الحياة وحرمانهم من مصدرها الوحيد المتمثل فى مياه نهر النيل، ذلك الذى شهدت جنباته حضارة عظيمة من أهم الحضارات فى مسيرة تطور الجماعة البشرية، والتى رسخت دومًا السلام كقيمة أساسية للتعاون المثمر بين الشعوب.

وتابع "لاحظ المجلس أن ما أقدمت عليه الحكومة الإثيوبية بهذه الخطوة يتم دون اتفاق ملزم وعادل مع دولتى المصب السودان ومصر للملء والتشغيل  بعدما راوغت أديس أبابا لسنين طويلة، وعرقلت عمدًا كل محاولات الوصول لهذا الاتفاق الذى كان من شأنه استفادة  إثيوبيا فى استخدام النهر لإنجاز خططها التنموية وفى الوقت نفسه يحافظ على حقوق مصر والسودان المائية، والمجلس وهو يدرك حق إثيوبيا فى التنمية يؤكد فى الوقت ذاته على الحق فى الحياة للشعبين المصرى والسودانى أساس كل الحقوق".

حقوق الانسان الشعب المصري المجتمع الدولي القومي لحقوق الإنسان منظمة الوحدة الأفريقية

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