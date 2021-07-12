«الصحة العراقية» تعلن الطوارئ عقب حريق مستشفى الحسين

أعلنت مديرية الصحة فى محافظ ذي قار العراقية، مساء الإثنين، فرض حالة الطوارئ عقب حريق ضخم ما زال مستمرا حتى الان بأحد مستشفيات المحافظة مخصص لمصابي فيروس كورونا.

وقبل قليل، أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، مقتل أكثر من 20 وإصابة 5 آخرين بحادث حريق مستشفى الامام الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع.

وقال الناطق الرسمي لمديرية صحة ذي قار عمار الزاملي، ان ٢٠ حالة وفاة و٥ جرحى سجلت جراء حريق مركز النقاء، وتمت السيطرة على الحريق"، كما توجه رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى قبل قليل، إلى المحافظة لمتابعة الأوضاع عقب الحريق.

وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث، ولم يتبين حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا.