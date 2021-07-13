عرض فيلم «وقفة رجالة» أول أيام عيد الأضحى على منصة «شاهد»

تستعد منصة شاهد الرقمية لعرض الفيلم السينمائي الجديد "وقفة رجالة" الثلاثاء المقبل 20 يوليو الجاري وذلك أول أيام عيد الأضحى.

ويتم عرض الفيلم عبر منصة شاهد الرقمية عقب رفع الفيلم مباشرة من دور العرض السينمائي خلال الفترة الماضية.

وحقق فيلم "وقفة رجالة" لإيرادات عالية في شباك التذاكر منذ طرحه بداية العام الجاري بدور السينما بمشاركة عدد كبير من النجوم.



وحقق الفيلم إجمالي إيرادات بلغت 25 مليون و850 ألف جنيه، ليحقق بذلك نجاحا كبيرا رغم ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيض أعداد رواد السينما.





أبطال فيلم وقفة رجالة

"وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمد سلام، أمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر.



قصة فيلم وقفة رجالة



تدور أحداث فيلم في إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

وحقق فيلم "وقفة رجالة" إنجازًا كبيرا بعد عرضه في المملكة العربية السعودية، إذ حقق أعلى إيرادات لفيلم في تاريخ المملكة، إضافة إلى أنه أعلى عدد تذاكر مباعة في المملكة، وهذا استكمالًا لما حققه الفيلم من نجاح في دور العرض المصرية.

وكشف صناع الفيلم عن وجود اتجاه لتقديم جزء جديد من الفيلم ولكن لم يتأكد حتى الان هل سيتم البدء في تحضيرات العمل خلال الفترة القادمة من عدمه.