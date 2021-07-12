حبس 75 شخصًا من أصحاب المحاجر بسمالوط لتزوير المخالفات

أمرت محكمة جنايات المنيا، الاثنين، برئاسة المستشار أشرف محمد علي رئيس الدائرة الثامنة بحبس 75 شخصا من أصحاب المحاجر بمركز سمالوط شمال المحافظة 6 أشهر مع النفاذ، وذلك خلال مخالفات محاجر ارتكبوها عام 2013.

قال محمد جمال فاروق، محامي الدفاع عن المتهمين، أن الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا، أصدرت حكمها اليوم بـ بالحبس 6 شهور لأصحاب المحاجر وذلك بناء علي عدم سداد رسوم المخالفات وقام شخص مجهول بتزوير أوراق المخالفات لأصحاب المحاجر.

وتعود احداث تلك القضية إلى 2013، مشيرا أن هذا الحكم مخفف جاء بناء علي دفاعه القوي ومذكرته والاستشهاد بدلائل في تلك القضية.

أشار محامي الدفاع عن المتهمين إلى أن الحزن خيّم على 75 أسرة وجميعهم مقيمون بقرية السرارية شرق النيل بمركز سما لوط ومن بيهم شيوخ كبار السن ، بعد الحكم الصادر السالف الذكر، معبرين عن حزنهم الشديد لهذا الحكم، وأن هذه القضية كانت بسبب قيام مجهول سلمهم أوراق مضروبة ومزورة خاصة بالمخالفات نتيجة لحصوله علي مبالغ مالية منهم بحجة أنه أنهى لهم الإجراءات القانونية اللازمة مع الجهة المختصة.