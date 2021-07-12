بعد عرضه فى الجونة.. طرح فيلم «قمر 14» فى دور العرض أكتوبر المقبل

حددت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد «قمر 14» موعدًا مبدئيًا لطرح العمل في دور العرض السينمائية مطلع شهر أكتوبر المقبل، لينضم الفيلم لقائمة أفلام الموسم الشتوى.

وعلم "الدستور" أن الفيلم من المقرر عرضه بدور العرض السينمائية في مصر وكافة الدول العربية عقب مشاركته في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى الدولي.

وانتهى المخرج هادي الباجوري من تصوير الفيلم بالكامل نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 2020 وتم تأجيل عرضه أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وانخفاض الطاقة الاستيعابية للسينما لأقل من 25٪.

وانتهى المخرج هادي الباجوري من مرحلة المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم تمهيدًا لعرضه في دور السينما المصرية، وهو أول تعاون بينه وبين الفنان خالد النبوي.

أحداث فيلم قمر 14

وتدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي رومانسي حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.





أبطال الفيلم



فيلم «قمر 14» بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

من جهة أخرى أوشك بطل الفيلم الفنان خالد النبوي على الانتهاء من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "أهل الكهف" حيث يكثف المخرج عمرو عرفة ساعات التصوير سعيًا منه للانتهاء من كافة مشاهده خلال الفترة القليلة المقبلة.

فيلم "أهل الكهف" سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته محمود حميدة، مصطفى فهمي، خالد النبوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبدالرحمن أبوزهرة، بالإضافة لعدد كبير من النجوم.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

وتدخل النجمة غادة عادل ضمن أحداث دورها بفيلم "أهل الكهف"، فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصصًا وحكايات تاريخية مشوقة.

من جهة أخرى، يظهر خالد النبوي كضيف شرف ضمن حلقات مسلسل "البحث عن علا" الذي تخوض بطولته الفنانة هند صبري، والمقرر عرضه على منصة "نتفليكس" نهاية العام الجاري.