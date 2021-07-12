«الجمل»: الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يضع المستخدمين فى قمة أولوياته

استعرض المهندس حسام عبد اللاه الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي وحضور أعضاء هيئة مكتب اللجنة وأعضائها جهود الجهاز في حماية حقوق المستخدمين لخدمات الاتصالات، مؤكدا أن الجهاز يضع المستخدمين في قمة أولوياته.

وأوضح الجمل أن الجهاز في سبيل حماية حقوق المستخدمين اتخذ العديد من القرارات التنظيمية التي ألزم بها المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات وهي:

1. إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول خلال ٢٤ ساعة بعد إضافة قواعد جديدة منظمة لها.

2. يطلق الكود الموحد #١٥٥* لتمكين المستخدمين من التحكم في الخدمات الترفيهية تم اجراء عدد 7.5 مليون عملية استخدام على هذا الكود.

3. يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات تتم من رصيدهم المشحون عند كل عملية شحن.

4. يلزم الشركات مقدمي خدمات الانترنت الثابت بإعلام المشتركين بحجم استهلاكهم بصفة دورية مجانا.

5. أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قائمة 3 × 7، وهي قائمة مجمعة لحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات خلال مراحل الحصول على الخدمة (الاشتراك / الاستخدام / التحاسب).

6. يوجه شركات المحمول بإتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من التطبيقات الخاصة بمتحدي الإعاقة مع بداية شهر رمضان الكريم الماضي.

7. يقر خط محمول جديد لمتحدي الإعاقة بخصم ٥٠% على باقاته الشهرية بكافة شركات المحمول بالسوق المصرية.

8. تهيئة أفرع ومنافذ شركات الاتصالات لتيسير حصول المستخدمين من متحدي الإعاقة على الخدمات على قدم المساواة مع المستخدمين الآخرين.

9. زيادة قدرات مركز تلقي الشكاوى ليعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً على الرقم المختصر (155)، وعلى مدار 24 ساعة عبر المنصات الرقمية، وفتح قنوات جديدة لتسهيل التواصل مما نتج عنه تقليل زمن الانتظار بنسبة 66%، وزيادة اعداد المكالمات المستقبلة ثلاثة اضعاف.

10. قيام شركات الهاتف المحمول بتقديم خدمات الحصول على المعاشات من خلال المحافظ الالكترونية.