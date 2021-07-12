«الإحصاء» يكشف أهم 8 سلع رفعت الصادرات المصرية خلال عام

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها لتقود القيمة الإجمالية للصادرات إلى حدود 2.84 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 47.4%، وتمثلت في الآتي:

بلغت قيمة الصادرات من منتجات البترول 430 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 56.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 656.2%.

بلغت قيمة الصادرات من فواكه طازجة 148.9 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 93 مليون دولار خلال شهر أبريل 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 60.2%.

بلغت قيمة الصادرات من ملابس جاهزة 148.7 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 51.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 190.6%.

بلغت قيمة الصادرات من بترول خام 117.3 مليون دولار خلال شهرأبريل 2021 مقابل 40.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 188.3%.

بلغت قيمة الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية 100.9 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 46.2 مليون دولار خلال شهر أبريل من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 118.5%.

بلغت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 73.6 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 65.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 12%.

بلغت قيمة الصادرات من سجاد وكليم 33 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 16.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 102.9%.

بلغت قيمة الصادرات من أدوية ومحضرات صيدلة 25 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 14.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 77.2%.