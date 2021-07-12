الثلاثاء 13 يوليو 2021
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سياسي

«التخطيط»: تخصيص 110 مليون جنيه لمديريات الشباب وخطة خمسية للانتهاء من المشروعات

مصطفي عبدالمعين
مصطفي عبدالمعين

قال مصطفي عبدالمعين، مسئول الرياضة بوزارة التخطيط، إن الموازنة الجديدة التي اعتمدتها الوزارة، بشأن وزارة الشباب والرياضة والمديريات، راعت الأولويات الأساسية لمتطلبات الشباب.


وقال عبدالمعين، في تصريحات  له على هامش اجتماع لجنة الشباب والرياضة،  بمجلس النواب، إن وزارة التخطيط خصصت 660 مليون جنيه لميزانية الشباب بالوزارة، 110 مليون جنيه للمديريات.

 

وأوضح مسؤول الرياضة بوزارة التخطيط، أن هناك تنسيق مستمر بين قطاع الرياضة بوزارة التخطيط ، والمجلس القومي للشباب، والمديريات وذلك من خلال وضع خطة خمسية، للانتهاء من جميع مشروعات مراكز الشباب التي تم بدء العمل فيها ولم تنتهي حتى الآن.

 

وأشار عبد المعين، الي أن الفترة الحالية شهدت تنظيم عدد من الزيارات الميدانية، التي ضمت مسئولين بقطاع الرياضة بوزارة التخطيط، وعدد من قيادات وزارة الشباب، لمتابعة بعض الأعمال المتعلقة بالمدن الشبابية، والوقوف علي الميزانية التي تحتاجها .

 

وواصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، فتح ملف أندية الشركات المشاركة فى بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم وتأثيرها على الأندية الشعبية.

 

وتحدث بعض النواب، عن معاناة الأندية الشعبية على الرغم من جماهريتها الكبيرة، وتساءلوا عن عدد المواطنين الذين سيفرحون بفوز أى نادى من أندية الشركات ببطولة الدورى أو الكاس؟ ".

 

من جانبه، قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تجربة الاستثمار فى الأندية الرياضية تواجه معوقات فى القانون الحالى، وهو ما تسعى اللجنة إلى تعديله، لافتا إلى أنه من الممكن أن تقوم الشركات التى تشارك فى الدورى الممتاز، بالاستثمار فى الأندية الشعبية.

 

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أنه على الرغم من أن المعادلة العادلة هى أن تلعب أندية الشركات فى دورى خاص بهم، إلا أن اللجنة تشجع الاستثمار الرياضى وتدعمه، ولكن فى الوقت ذاته يجب الحفاظ على الأندية الشعبية ذات الجماهيرية الكبيرة التى أصبحت غير قادرة على المنافسة . 

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