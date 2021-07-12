ضبط 2 طن دواجن ولحوم فاسدة داخل مطعم بالقاهرة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مطعم بحوزته ٢ طن دواجن ولحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية قبل بيعها للمواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

ومن جانبه؛ كانت تمكنت حملة تموينية بالقاهرة، من ضبط (1٫91 طن "مقطعات دواجن – سجق") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2747 قضية تموينية متنوعة منها:

ضبط 4.6 طن أسماك مملحة "سردين" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأسماك المملحة بمحافظة الشرقية.

وضبط 2.32 طن أسماك "بيف -لانشون" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط 2 طن "أسماك ماكريل" بدون مستندات غير صالح للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وضبط 10 أطنان "مخللات" معبأة داخل عبوات وبراميل يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة.

ضبط 6 أطنان "جبن رومى" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الأدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وبها "عفن ظاهرى"، بحوزة مالك معمل ألبان بمحافظة البحيرة.

وتم ضبط 50 طن "أرز تموينى" معبأة داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها لاحتوائه على نسبة كسر عالية، قدرت بــ 400 ألف جنيهاً تمهيداً لتوزيعه على المجمعات الاستهلاكية والبدالين التموينين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة سائق ومالك مضرب أرز لإنتاج الأرز التمويني، حال سيرهما بالسيارة بنطاق محافظة سوهاج.