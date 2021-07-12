«دليله» تتعاون مع رامي جمال في «اسمك حبيبي» وتنتهي من تصويرها لطرحها في العيد

انتهت المطربه الشابة "دليلة" من تصوير أغنية "اسمك حبيبي" على طريقة الفيديو كليب والذي من المقرر طرحها خلال الأيام القادمة احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

"اسمك حبيبي" من كلمات محمد عاطف وألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج وليد توفيق بولاريس ومنتج فني هشام فيرونا وميكس وماستر خالد رؤوف وقام بتصويرها المخرج هشام مدحت ومن المقرر طرحها خلال الأيام القادمة على جميع القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت "دليلة" إلى أنها سعيدة جدًا بهذا التعاون خصوصا أنه أول عمل غنائي لها تتعاون فيه مع الملحن والمطرب الشهير "رامي جمال" وأنها تتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وكان المنتج وليد توفيق قد تعاقد مع “دليلة” مؤخرا وقرر أن يقوم بإنتاج أول عمل غنائي ضخم لها وتصويره بعد الفيديو المتداول لها الذي كانت تهاجم فيه مشكلة الإنتاج في مصر وبعد لقائها مع الإعلاميه ريهام سعيد الذي كانت تدعو المنتجين إلى الوقوف بجانب المواهب الشابة.

كما تعقد دليلة عدد من الجلسات الفنية مع أهم الشعراء والملحنين والشعراء بالوطن العربي وذلك للتعاون معهم في عدد من المشاريع الغنائيه القادمة.

وكان قد طرح الفنان رامي جمال، أول أغنية خليجية له بعنوان "بتتجاوز" من ألحانه، وكلمات صاحب السمو سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وتوزيع وميكس أحمد إبراهيم.

يذكر أن الفنان رامى جمال يعمل حالياً على طرح ألبومه الجديد بعنوان "ولسه"، وتم طرح أغنيتن حتى الأن الأولى التى تحمل أسم الألبوم من كلمات جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم، والثانية "ما بتكبريش" وتم طرحها في عيد الحب، من كلمات أحمد المالكي، وتوزيع نادر حمدى، والأغنيتن من ألحان رامى جمال .

بينما تشهد الساحة الغنائية الفترة المقبلة تقديم عدد من النجوم الشباب في مجال الغنائي .

تصوير أغنية اسمك حبيبي