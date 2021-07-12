«الزراعة» تنظم دورة تدريبية في بورسعيد عن أنواع التفريخ السمكي للبلطي والمبروك

نظمت منطقة بورسعيد للثروة السمكية، دورة تدريبية لطلبة قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة بورسعيد عن أنواع التفريخ السمكي للبلطي والمبروك بمختلف الأنواع.

تأتى هذه الدورات ضمن سلسلة محاضرات وزيارات للمواقع والمفرخات السمكية تستمر على مدار شهرين حتى 31/8/2021 بهدف ربط الخلفية النظرية التي درسها الطلاب في الجامعة بالمهارات العلمية والتطبيقية في سوق العمل.

حاضر في الدورة المهندس يونس النجار مديرعام المنطقة الشرقية للثروة السمكية ببورسعيد، وتناول خلال الدورة مميزات أسماك البلطي النيلي واستعرض سهولة تفريخها ومقاومتها للأمراض وسهولة تربيتها وجودة لحومها وتحملها للملوحة وسرعة النمو.

كما استعرض الفرق بين التفريخ الطبيعي والصناعي والنصف صناعي ومميزات كل منهم ،وطرق التفريخ فى الاحواض الاسمنتية.

تقام الدورات بقاعة الاجتماعات بالإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة ببورسعيد بإشراف السيد المهندس محمد شروش مدير ادارة التطوير والارشاد بمنطقة بورسعيد.