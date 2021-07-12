جورجيا تسجل 659 حالة إصابة جديدة و16 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، الإثنين، تسجيل 659 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة إنتر برس نيوز، الجورجية على موقعها الالكتروني باللغة الإنجليزية أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 377 ألفا و811 حالة.

كما سجلت جورجيا 16 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 5 آلاف و468 حالة وفاة.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي في جورجيا إلى 359 ألفا و939 متعافيا.

في سياق متصل، سجلت السلطات الصحية في جورجيا، يوم الإثنين الماضي، 838 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "إنتر برس نيوز" الجورجية - على موقعها الإلكتروني - أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 369 ألفا و886 حالة.