الثلاثاء 13 يوليو 2021
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الثقافة

محمد الفخراني محتار بين روايتين.. «قبل أن تموت لابد أن تحب» و «كنا صغارا»

محمد الفخراني
محمد الفخراني

عن العشق المجرد للطبيعة والجماد والبشر وكافة الكائنات حتى الحيوان منها، انتهى الكاتب الروائي والقاص محمد الفخراني من كتابة روايته "قبل أن تموت لابد أن تحب" وهو نص سردي مفتوح قابل للتفسير / والتأوييل على أكثر من مستوى، حيث تجد في فصول الرواية الكثير من مفاهيم الحب والعشق ، حتى فيما يخص تلك التفاصيل التي تربط علاقة الأطفال أو الفتيان والصبايا ببعضهن البعض، في المدن والحارات المصرية العتيقة حيث تأخذهم النشوة والمرح والفرح مواصلين اللعب ليل نهار، من خلال استدعاء زمن ما مبهم يطرحه الكاتب في سردية مفعمة بالعشق لزمن البراءة ليحيل القاريء إلى حالات من التماهي والتماس بدهشة أزمنة ولت وأنفلتت من بين أيدينا نحن الكبار، الرواية في 200 صفحة من القطع المتوسط وهي تحمل تقنية تختلف نسبيا مع كل ما أنتجه الكاتب المتفرد في تناوله لكافة موضوعاته، والواقع أغلبها  في مناطق رجراجة، مابين الفنتازيا والخيال الجامح الذي تتعدد تأويلاته بإفراط.." 

 

الكاتب محمد الفخراني تحدث لـ"الدستور" قائلاً ( تعمدت عدم التسرع في نشر هذا النص بعد أن كنت قد اتفقت مع "الدار المصرية اللبنانية" لدفعه للمطبعة إلا أنني تراجعت وذلك لوجود عمل روائي آخر عنوانه "كنا صغارا نداعب القمر" والذي انتهىيت من مراجعته المراجعة النهائية منذ شهور بخلاف رواية" قبل أن تموت لابد أن تحب" فوصلت لحالة من الحيرة وخاصة أن هناك دار نشر أخرى طلبت مني روايتي "كنا صغارا نداعب القمر" في شهر أكتوبر الماضي وهنا أصررت على إعطاء مهلة لنفسي لكي استقر على نشر أيا من الروايتين أولاً .

 

 ويضيف الروائي محمد الفخراني، "قبل أن تموت لابد أن تحب" كانت هي المعدة للنشر بحيث يتم طرحها من قبل "الدار المصرية اللبنانية" مع فعاليات معرض القاهرة الدولي في دورته الـ 52 ومع استرجاعي وتذكري لما حدث لروايتي النوفيلا" أراك في الجنة" وهي آخر أعمالي المنشورة والتي صدرت، ديسمبر من العام الماضي عن الدار المصرية اللبنانية"ولم تأخذ حقها في القراءة بسبب جائحة كورونا، تعمدت إرجاء نشر أي عمل جديد في ظل زحمة العناوين في دورات المعرض كل عام ولكنني عزمت منذ أيام على نشر " قبل أن تموت"  في أغسطس او سبتمبر القادم.

قببل أن تموت لابد أن تحب حيرة الكاتب بين عمليه الروائيين وزحمة معرض الكتاب

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وائل لطفي

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