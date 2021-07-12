الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الكويت تسجل 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

كورونا في الكويت
كورونا في الكويت

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 377364 حالة، في حين سجلت الكويت 19 حالة وفاة جديدة جميعهم من غير المحصنين، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة في الدولة 2136 حالة.

 

وأضاف السند، في بيانٍ له أوردته  وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه تم أيضًا تسجيل 1694 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 357256 حالة، مشيرًا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94.67 في المئة.

 

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 331 حالة، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 17972 حالة، في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 1175 حالة.

 

وأفاد السند، بأن عدد المسحات التي تم إجراؤهھا خلال الفترة نفسها بلغ 15072 مسحة، ليصبح مجموع الفحوصات 3151199، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 11.74 في المائة.

 

وفيما يتعلق بنسبة الإصابات بالمحافظات الكويتية، قال السند، إنها بلغت في الأحمدي 30 في المائة، ثم حولي 24 في المائة، والفروانية 24 في المائة، والجهراء 12 في المائة وأخيرًا العاصمة 10 في المائة.

 

وفي ختام بيانه، جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، موصيًا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام باحتواء انتشار الفيروس.

إصابات كورونا في الكويت
إصابات كورونا في الكويت
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