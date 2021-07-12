بعد تصدرها التريند.. أبرز المعلومات عن الفنانة حورية فرغلي

تصدرت الفنانة حورية فرغلي مؤشرات البحث في جوجل بعدما أعلنت تبنيها طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنها تتكفل بهما تماما منذ فترة طويلة.

وقالت في تصريحات صحفية إنها تزورهما من فترة إلى أخرى، لكن ليس بشكل مستمر لأنها لا تريد أن تراهما بهذه الحالة التي يمران بها.



وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن حورية فرغلي

- ولدت بدولة الإمارات عام 1976 وحصلت على الجنسية اﻹماراتية

- حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002

- درست إدارة الأعمال بالمملكة المتحدة، قبل ممارستها لرياضة الفروسية التى حصدت من خلالها العديد من الجوائز المحلية والدولية

- اتجهت للتمثيل عام ٢٠١٠

- كان أول ظهور لها من خلال فيلم (كلمني شكرًا)

- قررت دراسة التمثيل فالتحقت بمدرسة (مروة جبريل السينمائية)

- تعلمت أصول التمثيل الأمريكي لمدة عام، وكان ثاني ظهور لها من خلال مسلسل (الشوارع الخلفية) عام 2011

-قبل زفافها بيوم، توفي خطيبها في الإمارات، لذا قررت العودة إلى مصر

-وقالت عنه في برنامج "هنا العاصمة" عبر فضائية CBC، مارس 2017: "بعد ما مات سألت نفسي: هو أنا فعلا كنت بحبه، لقيت إني كنت بحب حبه ليّا واهتمامه بيّا، خاصةً أني جاية من أسرة مفككة عشان أبويا وأمي مطلقني من زمان وعمري ما شوفتهم ما بعض وحُرمت من حنية الأب واتعودت أن الراجل حاجة مش مهمة في حياتي".

-وتزوجت بعد وفاته بضغط من والدتها لمدة ثلاثة شهور وانفصلت

-أول بطولاتها السينمائية كانت من خلال فيلم "نظرية عمتي" مع حسن الرداد عام 2013

-كُسرت أنفها بسبب سقوطها من على الحصان قبل تصوير مسلسل "ساحرة الجنوب"، وأجرت عملية جراحية سببت لها مشكلة بالتنفس.

-أكدت الفنانة حورية فرغلي في تصريحات سابقة أنها تعرضت للسحر من قبل ولكنها لا تخشى منه

-قالت أن السحر كان مكتوب فيه اسمها وأن تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش وتوقف الإنجاب وتفقد زوجها وعملها.

-استأصلت ٧ أورام ليفية من الرحم .

-انفصل والدها عن والدتها وعمرها ٤٨ ساعة وهو أستاذ جراح في الكويت منذ ٥٠ سنة.