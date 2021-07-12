الزمالك يرفض خوض مباراة أسوان فى كأس مصر
أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بيانًا للرد على موعد إقامة مباراة الزمالك في كأس مصر بين مباراتي الاتحاد السكندري والإسماعيلي.
وأكد حسين لبيب، خلال البيان، حرصه على نجاح المسابقات المحلية، موضحًا أن مجلس الإدارة أصدر بيانًا رسميًا يؤكد خلاله ضرورة احترام قيم المسابقة وأنه لا يوجد أي مبرر بأن ينفرد الزمالك بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان المقرر لها يوم الإثنين 9 أغسطس المقبل في حين أن باقي الفرق لم تبلغ سوى دور الستة عشر للكأس وسيكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.