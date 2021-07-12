الزمالك يرفض خوض مباراة أسوان فى كأس مصر

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بيانًا للرد على موعد إقامة مباراة الزمالك في كأس مصر بين مباراتي الاتحاد السكندري والإسماعيلي.



وأكد حسين لبيب، خلال البيان، حرصه على نجاح المسابقات المحلية، موضحًا أن مجلس الإدارة أصدر بيانًا رسميًا يؤكد خلاله ضرورة احترام قيم المسابقة وأنه لا يوجد أي مبرر بأن ينفرد الزمالك بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان المقرر لها يوم الإثنين 9 أغسطس المقبل في حين أن باقي الفرق لم تبلغ سوى دور الستة عشر للكأس وسيكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.

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