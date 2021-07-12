مصطفى السويفى ينتهى من تسجيل أغنية «أحب المبتسمين» لطارق الشيخ

انتهى المنتج الموسيقي مصطفى السويفي من تسجيل عدد من الأغاني الجديدة لعدد من كبار المطربين، وعلى رأسهم المطرب طارق الشيخ، والذي يتعاون مع السويفي لأكثر من مرة، حيث يقدم معه خلال الأيام المقبلة، أغنية جديدة تحمل اسم "أحب المبتسمين"، وهي ضمن الألبوم الجديد المفترض طرحه في عيد الأضحي المقبل.

وقال السويفي في تصريحات لجريدة "الدستور"، إن الأغنية بعنوان "أحب المبتسمين" من كلمات محمد النجار وألحان طارق الشيخ وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي وإخراج محمد القاضي وإنتاج ms برودكشن، بينما قام عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بنشر صورة لبوستر الأغنية الخاصة بالفنان طارق الشيخ والتي ظهر فيها وهو يجلس على مطلع ميكروباص مليء بالأشخاص.

وكان المطرب طارق الشيخ قد طرح مؤخرًا، أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "القلوب طرحت حجارة" من ألحانه وكلمات ناصر جلال وتوزيع زيزو فاروق واستوديو أحمد جودة وتقول كلماتها:

أنت ليه يا ابن آدم بتخاف ولا تختشيش

وليه بتقسي وتفتري ولو قدرت مابتعفيش

يا دنيا يا دنيا الطمع علي رأي مين قالي كانت بيت لمين دي حسبة بالملي

ياما ناس ملاها الغرور

ياما ناس ملاها الغرور

عايشين بغش وزور وبيعملوا اللالي

بقي معقول يا دنيا لسه علينا بتكدبي

وتعاندي اللي كله شهامه وزي البحر بتقلبي

إنتي كل يوم بحاله وجايه على الناس العمالة

ولا يعنى إنتى بغزالة وناوية فينا تعزبي

فينا مرضى لسانها سايب يكلوا لحمك وأنت غايب

واللي تفتكر أنه صاحب البعيد واطي وغبي

القلوب طرحت حجارة كله باعنا بالخسارة

والجروح بتسيب أمارة وإنتي بينا بتلعبي.

وقرر الشيخ طرح ألبومه الجديد، بعد تأجيلات كثيرة بسبب كورونا، ويضم 8 أغانٍ متنوعة، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبدالوهاب وسيد شعبان عبدالرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ومن إنتاج مصطفى السويفى.

وأعرب مؤخرًا طارق الشيخ عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "بسعر السوق" الذى قدمها "ديو" مع المطرب أحمد موزة وحققت نجاحًا جيدًا، وتخطت حاجز 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".