«الكهرباء» تستقبل شكاوى المشتركين بالمحافظات على مدار 24 ساعة

تستقبل وزارة الكهرباء شكاوى المشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع المنتشرة على مستوى الجمهورية على مدار 24 ساعة يوميًا، عبر وسائل التواصل والاتصال المباشر المختلفة، التي دشنتها الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء في محافظات مصر.

يأتي هذه في إطار التيسير علي جمهور المشركين في توصيل شكاواهم في أسرع وقت وأسهل الطرق وأيسرها ومدى رضاء المشترك، سواء عبر الهواتف الذكية بالرسائل أو الاتصال الهاتفي عبر استخدام أرقام الخط الساخن، والتي يمكن الوصول إليها من هنا: http://www.moere.gov.eg/cmp/index.html.

وأكدت وزارة الكهرباء أن الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ووسائل التواصل والاتصال المباشر بالجمهوري لتلقي الشكاوي تشهد انخفاضًا في عدد الشكاوي، نتيجة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين وإجراءات الحفاظ على استمرارية واستدامة أعلى مستوي وكفاءة للخدمة المقدمة، مع العمل علي معرفة مدى إرضاء المشترك من خلال جودة الخدمة المقدمة، والتي يمكن الوصول إليها من هنا http://www.moere.gov.eg/cmp/index.html.

ودشنت وزارة الخدمة والطاقة المتجددة إدارة جديدة بعنوان "إدارة الجودة" بهدف تقديم خدمة مميزة بأعلى جودة عند الوصول إلى المشترك ومعرفة مدى رضاء المشترك وكانت هذه المرة الأولى بوزارة الكهرباء التي استحدثت إدارة جديدة تهدف إلى إرضاء العميل، والتي يمكن الوصول إليها من هنا http://www.moere.gov.eg/cmp/index.html.

وأكدت وزارة الكهرباء أن استحداث إدارة جديدة لمراقبة الأداء وجودة الخدمة بهدف إرضاء المشترك، كان من الضروري لقياس مستوى الخدمة ومدى رضاء المشترك عما يحصل عليه، فكانت الإدارة تحت إدارة المهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع التسع، والمحاسب عبدالمحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب، والتي يمكن الوصول إليها من هنا http://www.moere.gov.eg/cmp/index.html.