غدًا.. بدء تصوير أول مشاهد مسلسل «السيدة زينب» بالحى الشعبى

قرر صناع مسلسل “السيدة زينب” الذي تخوض بطولته الفنانة سوسن بدر، بدء تصوير أولى مشاهد العمل غدا الثلاثاء بالحي الشعبي.

وقال المخرج محمد النقلي في تصريح لـ “الدستور” إنه سعيد بتكرار التعاون مع الفنانة سوسن بدر، مشيرًا إلى أنه يبدأ تصوير أولى مشاهد العمل غدا الثلاثاء، على أن يحصل فريق العمل على إجازة عيد الأضحى خلال الأسبوع المقبل ويستكملوا التصوير فور انتهاء الموسم، مؤكدًا أن العمل يتضمن أحداثا شيقة في إطار اجتماعي هادف.

فى السياق ذاته، يواصل السيناريست أحمد صبحى كتابة حلقات المسلسل، حيث تدور أحداثه فى 60 حلقة، ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى المقبل.

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، وجارى التعاقد مع باقى أبطال العمل، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

والمخرج محمد النقلى والمؤلف أحمد صبحى تعاونا مؤخراً فى مسلسل "سكن البنات"، الذى لعبت بطولته وفاء عامر وأيتن عامر، دينا، منذر رياحنة، منة فضالى، محمد نجاتى، هايدى رفعت، إلهام عبدالبديع، حسنى شتا، هاجر الشرنوبى، الفت عمر، عايدة رياض، أحمد جمال سعيد.

ومسلسل "السيدة زينب" بطولة الفنانة سوسن بدر بمشاركة عدد كبير من الفنانين من المقرر الإعلان عنهم خلال الفترة القليلة المقيلة بعد إبرام التعاقدات معهم رسميًا، وتعاقد حتى الآن، بشكل رسمي كل من الفنان حسام داغر والفنان محمود عبدالمغني، وكان من المقرر أن تنضم الفنانة عبير صبري للمشاركة في بطولة العمل ولكنها اعتذرت نظرًا لانشغالها بتصوير مسلسل “عودة الأب الضال” مع الفنان بيومي فؤاد، ومسلسل السيدة زينب من تأليف أحمد صبحي، ومن إنتاج ممدوح شاهين، وسوف يتم تصويره بداية من العشرة أيام المقبلة.