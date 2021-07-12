الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطل بحشيش قيمته 770 ألف جنيه فى الإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة مينا البصل في الإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 110 طرب حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط إجرامي في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة مينا البصل مسرحاً لذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 110 طرب لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 770٫000 وسبعمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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